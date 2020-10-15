Нефть обвалилась из-за безработицы в США 

Цены на нефть американской марки WTI и североевропейской Brent обвалились в ходе торгов 15 октября на фоне публикации данных о росте безработицы в США до рекордных за последние два месяца отметок, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На момент публикации цена фьючерсного контракта на поставку барреля WTI в ноябре равнялась 40,2 доллара. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 1,9 процента. В низшей точке падения котировки равнялись 39,2 доллара.

Стоимость фьючерса на баррель нефти Brent с поставкой в декабре составляет 42,5 доллара. Снижение по сравнению с закрытием сессии 14 октября — 1,8 процента. В низшей точке цена была 41,6 доллара.

Падение котировок произошло на фоне сообщений о рекордном за два месяца росте безработицы в США. Согласно данным Минтруда страны, за неделю с 4 по 10 октября количество новых обращений за пособиями выросло на 53 тысячи — до 898 тысяч.

В то же время, падение цен на нефть не продлилось долго и было частично скорректировано за счет других статистических данных — о сокращении запасов сырой нефти и нефтепродуктов в крупнейшем американском хабе в городе Кушинг (штата Оклахома). Снижение стало сильнейшим с 2003 года.