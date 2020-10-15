Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.25
$
78.12
99.21
91.27
Прогноз
19.10 – 26.10
$
75.80
89.52
Индексы и котировки Brent
43.14
+0.02 Золото
1905.75
–0.01 РТС
1160.30
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.10
1.1699
–0.0022
30.09
1.1721
12.10
04.10
20.09

Нефть обвалилась из-за безработицы в США 

Lenta.ru 3 часа назад
Нефть обвалилась из-за безработицы в США
Фото: Reuters
Цены на нефть американской марки WTI и североевропейской Brent обвалились в ходе торгов 15 октября на фоне публикации данных о росте безработицы в США до рекордных за последние два месяца отметок, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
На момент публикации цена фьючерсного контракта на поставку барреля WTI в ноябре равнялась 40,2 доллара. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 1,9 процента. В низшей точке падения котировки равнялись 39,2 доллара.
Стоимость фьючерса на баррель нефти Brent с поставкой в декабре составляет 42,5 доллара. Снижение по сравнению с закрытием сессии 14 октября — 1,8 процента. В низшей точке цена была 41,6 доллара.
Падение котировок произошло на фоне сообщений о рекордном за два месяца росте безработицы в США. Согласно данным Минтруда страны, за неделю с 4 по 10 октября количество новых обращений за пособиями выросло на 53 тысячи — до 898 тысяч.
В то же время, падение цен на нефть не продлилось долго и было частично скорректировано за счет других статистических данных — о сокращении запасов сырой нефти и нефтепродуктов в крупнейшем американском хабе в городе Кушинг (штата Оклахома). Снижение стало сильнейшим с 2003 года.
Видео дня. В России подорожала загородная недвижимость
Последние новости
В Москве перестанут пускать в транспорт пассажиров без масок и перчаток В Москве перестанут пускать в транспорт пассажиров без масок и перчаток Евросоюз ввел санкции против директора ФСБ из-за Навального Евросоюз ввел санкции против директора ФСБ из-за Навального В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко
Комментарии 3
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам рассказали, когда у них отберут все наличные
Россиянам рассказали, когда у них отберут все наличные
Барам и клубам грозят штрафы в 500 тысяч рублей
Барам и клубам грозят штрафы в 500 тысяч рублей
Разлюбившим госдолг России иностранцам нашли замену
Разлюбившим госдолг России иностранцам нашли замену
Путин подписал закон о налоговой поддержке издательств
Путин подписал закон о налоговой поддержке издательств
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Российской экономике предсказали лучшее будущее
02:48
Российской экономике предсказали лучшее будущее
Экономика
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
00:32
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение