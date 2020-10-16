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Курс доллара: курс рубля направился к новому препятствию 

Российская Газета 2 часа назад
Курс рубля направился к новому препятствию
Фото: РИА Новости
Курс доллара по итогам торгов в четверг превысил 78 рублей. В целом рынки вчера избегали рисковых активов и формировали спрос на активы безопасной зоны, констатирует начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.
По его словам, в этом контексте совершенно логично выглядит вчерашнее укрепление доллара против всех его ключевых конкурентов. Слабость валют товарно-сырьевого блока была вне конкуренции, подчеркивает Шульгин.
При этом аналитик сохраняет среднесрочный конструктивный взгляд на российскую валюту.

"Но время для открытия длинных позиций по рублю в соответствующем горизонте еще не пришло. Геополитическая премия в рубле сократилась и будет продолжать сокращаться, но цены на нефть и коронавирус оказывают давление на российскую валюту", — говорит Шульгин.

Ухудшение настроений на биржевых площадках вызвано высокими темпами распространения коронавируса в мире, соглашается эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. По его мнению, инвесторы опасаются, что этот фактор даже без повторения весенних ограничений будет существенно сдерживать восстановление экономики. На этом фоне приостановка переговоров по фискальным стимулам в США создает дополнительное давление на все рынки, усиливая опасения относительно экономических показателей в Штатах, говорит он.
По словам Бабина, судя по итогам вчерашних торгов, с технической точки зрения пара USD/RUB пробила промежуточное сопротивление, направившись к следующему техническому препятствию, находящемуся в районе уровня 79 рублей.
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Комментарии 4
Рынки , Дмитрий Бабин , Открытие Брокер , Евро , Доллар
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