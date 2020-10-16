Курс рубля направился к новому препятствию

Курс доллара по итогам торгов в четверг превысил 78 рублей. В целом рынки вчера избегали рисковых активов и формировали спрос на активы безопасной зоны, констатирует начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.

По его словам, в этом контексте совершенно логично выглядит вчерашнее укрепление доллара против всех его ключевых конкурентов. Слабость валют товарно-сырьевого блока была вне конкуренции, подчеркивает Шульгин.

При этом аналитик сохраняет среднесрочный конструктивный взгляд на российскую валюту.

"Но время для открытия длинных позиций по рублю в соответствующем горизонте еще не пришло. Геополитическая премия в рубле сократилась и будет продолжать сокращаться, но цены на нефть и коронавирус оказывают давление на российскую валюту", — говорит Шульгин.

Ухудшение настроений на биржевых площадках вызвано высокими темпами распространения коронавируса в мире, соглашается эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин . По его мнению, инвесторы опасаются, что этот фактор даже без повторения весенних ограничений будет существенно сдерживать восстановление экономики. На этом фоне приостановка переговоров по фискальным стимулам в США создает дополнительное давление на все рынки, усиливая опасения относительно экономических показателей в Штатах, говорит он.

По словам Бабина, судя по итогам вчерашних торгов, с технической точки зрения пара USD/RUB пробила промежуточное сопротивление, направившись к следующему техническому препятствию, находящемуся в районе уровня 79 рублей.