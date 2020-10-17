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Россия сократила на $20 млн вложения в госбумаги США 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Россия сократила вложения в госбумаги США
Фото: Reuters
Россия в августе снизила объем инвестиций в американские государственные ценные бумаги с $5,87 млрд (в июле) до $5,85 млрд Об этом свидетельствуют документы Министерства финансов США, передает ТАСС.
Так, на долгосрочные облигации было потрачено в текущем месяце $2,6 млрд ($3,17 млрд в июле), на краткосрочные — $3,2 млрд ($2,7 млрд в июле).
Два года назад Россия приступила к резкому сокращению вложений в госдолг Соединенных Штатов. Так, в апреле 2018 года их уровень опустился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд В августе 2019 года Россия впервые с февраля вложила в американские госбумаги до $9,3 млрд
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Рынки , Казначейство США , ИТАР-ТАСС
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