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Рынок акций России слабо снижается по индексу Мосбиржи 

Прайм 2 часа назад
Рынок акций России слабо снижается
Фото: ТАСС
Российский рынок акций слабо снижается по индексу Мосбиржи, в отсутствие выраженной динамики внешней конъюнктуры тон задают отдельные корпоративные истории, и в лидерах падения — бумаги "Транснефти", теряющие на фоне дивидендной отсечки, следует из данных торгов Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 14.46 мск снижается на 0,09%, до 2797,13 пункта, долларовый индекс РТС — растёт на 0,31%, до 1136,26 пункта, вследствие удешевления американской валюты к рублю.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 38 копеек, до 77,56 рубля, курс евро — растёт на 20 копеек, до 91,43 рубля.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent практически не отходит от уровня предыдущего закрытия, находясь в районе 42,9 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Привилегированные акции "Транснефти" падают в цене на 6,26%, а ранее обваливались на 8,4%, до 132,5 тысячи рублей, на фоне дивидендной отсечки.

"С учетом сохранения позитивной тенденции в ценах на нефть и зависимости от них финансовых показателей "Транснефти" мы не считаем снижение акций компании фундаментально обоснованным", — отмечает Александр Осин из компании "Фридом Финанс".

Среди аутсайдеров также — депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (минус 2,39%), бумаги "Башнефти" (обыкновенные акции дешевеют на 2,21%, префы — на 1,24%), акции "Русгидро" (минус 1,95%), префы Центрального телеграфа (минус 1,77%), акции "М. Видео" (минус 1,46%), акции НЛМК (минус 1,14%) и обыкновенные акции "Татнефти" (минус 1,05%).
В лидерах роста — акции "Магнита" (плюс 2,73%), обыкновенные акции "Селигдара" (плюс 2,2%), акции ПИКа (плюс1,55%), депозитарные расписки X5 (плюс 1,5%), обыкновенные акции ТГК-2 (плюс 1,17%), депозитарные расписки Qiwi (плюс 1,15%). Кроме того, акции "Норникеля" дорожают на 1,2%, до 19 918 рублей.

"Бумаги "Норникеля" получили поддержку от сильных операционных результатов за третий квартал, которые свидетельствовали об увеличении производства всех основных металлов кроме меди (из-за плановых работ). Компания также сохранила производственный план на текущий год. Пока что котировкам, однако, все еще не удается закрепиться выше 20 тысяч рублей", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ПРОГНОЗЫ

В пятницу российские фондовые индикаторы развернулись вверх от локальных минимумов, продемонстрировав быстрое восстановление — теперь эти уровни будут выступать серьезными поддержками: трехмесячный минимум 2785 пунктов у индекса Мосбиржи и пятимесячный минимум 1120 пунктов у индекса РТС, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Ближайшие сопротивления находятся чуть выше пятничных максимумов: 2820 пунктов — индекс Мосбиржи и 1140 пунктов — индекс РТС, добавляет он.

"Если мировые рынки продолжат повышаться, мы можем увидеть по меньшей мере попытку преодоления данных технических препятствий. Основную роль в динамике рисковых активов в ближайшие дни будет играть развитие ситуации с пакетом фискальной помощи в США, а также данные по крупнейшим экономикам", — говорит аналитик.

Улучшение внешнего фона и отраженное в статистике российского долгового рынка усиление интереса инвесторов к вложениям в риск свидетельствует о высокой вероятности разворота отечественного фондового рынка вверх в течение этой недели, считает Осин. Ориентир закрытия в понедельник для индекса Мосбиржи: диапазон 2790-2835 пунктов, заключает аналитик.
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Комментарии
Рынки , Дмитрий Бабин , Елена Кожухова , Александр Осин , Татнефть , "Магнит" , Башнефть , Тинькофф банк , Транснефть , Московская биржа , Селигдар , Центральный телеграф , Qiwi , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель , М.Видео , Русгидро , ТГК-2
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