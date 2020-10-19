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Эксперт рассказал, когда евро будет по 100 рублей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Эксперт рассказал, когда евро будет по 100 рублей
Фото: ТАСС
В ближайшее время курс евро может достичь 100 рублей, считает биржевой и финансовый аналитик Степан Демура. Об этом специалист заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Конечно, ничего точного на рынке не бывает, но я думаю, что курс евро взлетит через квартал–два. На мой взгляд, этому поспособствуют проблемы на мировых рынках долга и с долларовой ликвидностью. Дело в том, что рубль зависит от динамики ОФЗ (облигации федерального займа — прим. «ВМ») и рублевых корпоративных облигаций. А их держит много нерезидентов, причем в ликвидных выпусках их доля доходит до 70 процентов, — заявил эксперт.

По его словам, именно иностранные держатели отечественных облигаций определяют погоду на долговом рынке России и на валютном. И когда они почувствуют нехватку ликвидности, то будут избавляться от части активов.

— Этими активами как раз станут низконадежные долговые обязательства, к которым, судя по рейтингам, и относятся российские, — заключил Демура.

Между тем курс евро на Московской бирже уже с 24 сентября не опускается ниже 90 рублей, а курс доллара с 13 октября держится на отметках свыше 77 рублей. По состоянию на 14:30 по Москве 19 октября курс евро находится в районе 91 рубля 40 копеек, а доллара — 77 рублей 50 копеек.
По данным Центробанка России, доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляет 29,4 процента, что является самым низким показателем с марта 2020 года, когда их было 34,9 процента. Тем не менее в рублевом выражении их доля почти на максимуме за последние 8 лет. В общей сложности иностранцы держат российские облигации на сумму более чем три триллиона рублей.
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Комментарии
Рынки , Степан Демура , Московская биржа
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