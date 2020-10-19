Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Процесс восстановления спроса на нефть в мире замедлился в связи со второй волной коронавируса, но не остановился полностью, считает Новак.

Инвестиции в энергетику в мире по итогам года упадут на 18-20%, и это значительно выше, чем снижение спроса в целом по году, заявил глава Минэнерго РФ.