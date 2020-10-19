Новак оценил ситуацию на рынке нефти

"Ситуация остается хрупкой, и нам из месяца в месяц необходимо в полном объеме исполнять наши соглашения", - сказал он во вступительной речи в рамках заседания министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+.
"Россия в свою очередь намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат ОПЕК+ в интересах мировой экономики, потребителей, производителей нефти. Рассчитываем на аналогичный подход со стороны всех стран-участниц декларации о сотрудничестве", - добавил глава Минэнерго РФ.
"Несмотря на существующую стабильность сегодня, мы видим много неопределенностей. Вирус уже нанес колоссальный ущерб многим секторам экономики, в том числе и нефтяной сфере. Мы видим, как трудно идет восстановление, видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики и мирового потребления нефтяного сырья", - заявил Новак.
"Первоначальные ограничения однозначно снизили совокупный спрос на энергоресурсы, но после их ослабления восстановление запускалось неравномерно по сравнению с докризисным периодом, сейчас этот процесс замедлился в связи с второй волной коронавируса, но не развернулся полностью", - добавил Новак.
"Уже очевидно, что в этом году инвестиции в энергетический сектор значительно снизятся и сократятся, по оценкам, примерно на 18-20%, что значительно выше, чем снижение спроса в целом по году", - сказал Новак.