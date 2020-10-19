Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Курс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсСравнение кредитов

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

РИА Новостииещё 2
29 минут назад
Ситуация на рынке остается хрупкой, поэтому ОПЕК+ необходимо полностью выполнять сделку, Россия же в свою очередь намерена совершенствовать и укреплять этот формат и рассчитывает на такой же подход других стран-участниц, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
"Ситуация остается хрупкой, и нам из месяца в месяц необходимо в полном объеме исполнять наши соглашения", - сказал он во вступительной речи в рамках заседания министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+.
"Россия в свою очередь намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат ОПЕК+ в интересах мировой экономики, потребителей, производителей нефти. Рассчитываем на аналогичный подход со стороны всех стран-участниц декларации о сотрудничестве", - добавил глава Минэнерго РФ.
Процесс восстановления спроса на нефть в мире замедлился в связи со второй волной коронавируса, но не остановился полностью, считает Новак.
"Несмотря на существующую стабильность сегодня, мы видим много неопределенностей. Вирус уже нанес колоссальный ущерб многим секторам экономики, в том числе и нефтяной сфере. Мы видим, как трудно идет восстановление, видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики и мирового потребления нефтяного сырья", - заявил Новак.
"Первоначальные ограничения однозначно снизили совокупный спрос на энергоресурсы, но после их ослабления восстановление запускалось неравномерно по сравнению с докризисным периодом, сейчас этот процесс замедлился в связи с второй волной коронавируса, но не развернулся полностью", - добавил Новак.
Инвестиции в энергетику в мире по итогам года упадут на 18-20%, и это значительно выше, чем снижение спроса в целом по году, заявил глава Минэнерго РФ.
"Уже очевидно, что в этом году инвестиции в энергетический сектор значительно снизятся и сократятся, по оценкам, примерно на 18-20%, что значительно выше, чем снижение спроса в целом по году", - сказал Новак.
Рынки,Видео,Александр Новак,Минэнерго,ОПЕК,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители