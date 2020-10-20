Американская валюта может быть обрушена Китаем без особых усилий, заявили китайские эксперты. Пекин является не только крупнейшим торговым партнером Вашингтона, но и держателем американского долга (гособлигаций), который стал эффективным рычагом для давления на США. Об этом сообщает издание «ПолитРоссия».

Если Китай избавится от гособлигаций США, то их захотят продать и многие другие страны. Такой сценарий опасен для всей экономики мира и может привести к усилению кризиса, предупреждают аналитики.

Нужно понимать, что конфликт США и Китая (экономический, торговый, финансовый) — это борьба двух крупнейших экономик мира за звание лидера в ближайшей перспективе, подчеркивает генеральный директор криптовалютного необанка Chatex Майкл Росс-Джонсон. Именно желание КНР стать первой экономикой мира заставляет США в последние годы ставить все больше препятствий для китайской экспансии. Угрозы обвалить пирамиду госдолга США или лишить доллар звания резервной валюты мира раздаются регулярно. Но при этом всем понятно, что прежде чем это произойдет, должна появиться адекватная альтернатива доллару. Однако ее нет — в долларах проводится порядка 80% торговых сделок в мире.

«Обрушить пирамиду облигаций Штатов — значит ввергнуть весь мир в ситуацию финансового хаоса, по сравнению с которым кризис 1998 или 2008 года покажется просто детским лепетом. Поэтому вряд ли что-то подобное произойдет в обозримой перспективе», — считает эксперт.

Скорее, отказ от доллара и трежерис (гособлигаций США) будет происходить постепенно — это видно на протяжении последних лет. Такие события не происходят одномоментно — переформатирование мировой экономики будет происходить на протяжении долгого времени. И результат таких действий пока не прогнозируется, полагает Майкл Росс-Джонсон.