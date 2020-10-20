ЦБ возьмется за «неквалов» на бирже

Брокеры, которые будут проводить тестирование граждан перед покупкой сложных финансовых инструментов, будут исходить из заявленного инвесторами опыта, контроль достоверности ответа не предусмотрен.

"Мы исходим из презумпции разумности покупателя — что он действует в своих интересах, а не стремится сам себя обмануть, — рассказал в интервью "РГ" руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению финансовой доступности Банка России Михаил Мамута. — Если покупатель обманывает сам себя, ему никто не сможет помочь".

Тестирование позволяет начинающему инвестору трезво оценивать свои силы до совершения сделки, а брокеру — не позволяет продать человеку инструмент, рисков которого он не понимает, подчеркнул Мамута.

Тестирование станет обязательным с апреля 2022 года перед покупкой сложных финансовых инструментов и совершением сделок с плечом. Оно будет состоять из двух частей — стандартных вопросов на понимание специфики продукта и опыта работы с ним. Тест будет сдаваться один раз в жизни по одному классу финансовых инструментов. Если же инвестор не прошел тест, то брокер может предложить ему подумать над приобретением чего-то более подходящего его знаниям и опыту, либо воспользоваться правом на "последнее слово": то есть купить любой инструмент, по которому не пройдено тестирование, но на сумму не более 100 тыс. руб. за одну сделку, или же не больше стоимости финансового инструмента (например, некоторые акции или их лот могут стоить дороже 100 тыс. руб.).

"Это поможет начинающему инвестору уберечь себя от разовой потери всех имеющихся у него денег, — сказал Михаил Мамута. — Дело в том, что на фондовом рынке без соответствующего опыта и знаний крайне сложно избежать потерь, но важно, чтобы человек заранее понимал, что акции могут не только расти, но и падать в цене, и представлял, чем отличается инвестирование с плечом и без. Как ни странно, многие люди охотно верят в возможность быстро разбогатеть, но не хотят при этом задуматься о рисках потери своих вложений. Тестирование не застрахует от снижения котировок, но даст человеку уверенность в том, что он понимает логику их движения, а значит, его поведение на фондовом рынке станет более осознанным. Или же, напротив, начинающий инвестор поймет, что его знаний пока недостаточно для покупки, например, фьючерса на фондовый индекс, и возможно, это будет хорошим сигналом для покупки более простого и понятного ему инструмента. Или же подтолкнёт к обращению за помощью к финансовому консультанту".

Михаил Мамута отметил, что правильной альтернативой для начинающего инвестора может быть передача своих средств в доверительное управление профессиональной управляющей компании.

Большая часть надежных и ликвидных российских фондовых инструментов будет доступна розничному инвестору без тестирования.

Иностранные акции, включенные в супериндексы, и депозитарные расписки на такие акции, то есть наиболее ликвидные и надежные бумаги, также можно будет покупать без тестирования, но только при условии, что брокер раскрыл своему клиенту особенности налогообложения доходов по таким ценным бумагам.

"Например, объяснил инвестору, что если не предоставить в налоговый орган той страны, где находится эмитент, специальную справку, то придется заплатить повышенный налог на доходы, — поясняет Михаил Мамута. — Вы уверены, что начинающий инвестор с капиталом в 100 тыс. рублей (а таких сейчас очень много), знает об этом?"

Без тестирования можно будет также приобрести облигации иностранных эмитентов (кроме структурных, конвертируемых и субординированных), а также ETF, при условии, что они отвечают предусмотренным законом требованиям. Остальные иностранные ценные бумаги, допущенные к публичному обращению в России, будут продаваться через тестирование.