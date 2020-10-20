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​​​​Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру 1 час назад
​​​​Фондовые торги в РФ открылись в минусе
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы во вторник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:12 мск понизился на 0,69% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 775,08 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени просел на 0,99% и равнялся 1 123,92 пункта.

«Учитывая невнятный внешний фон и опасаясь его сохранения в течение дня, мы ждем сегодня развития отката индекса Мосбиржи с движением в направлении к нашей ближайшей цели — зоне 2 700—2 750 пунктов. Рассчитываем, что акции металлургов, как и накануне, будут выглядеть лучше рынка в целом, в том числе и ввиду близости публикации финотчетности ведущих сталелитейных компаний, которая, как мы полагаем, будет неплохой», — комментирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.