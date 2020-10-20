​​​​Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

«Учитывая невнятный внешний фон и опасаясь его сохранения в течение дня, мы ждем сегодня развития отката индекса Мосбиржи с движением в направлении к нашей ближайшей цели — зоне 2 700—2 750 пунктов. Рассчитываем, что акции металлургов, как и накануне, будут выглядеть лучше рынка в целом, в том числе и ввиду близости публикации финотчетности ведущих сталелитейных компаний, которая, как мы полагаем, будет неплохой», — комментирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.