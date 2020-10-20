Азиатские биржи закрылись в плюсе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли во вторник на фоне ослабления опасений за перспективы экономики КНР, которая является второй по величине в мире, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,47% — до 3328,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,33%, до 2279,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,11% — до 24569,54 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,5% — до 2358,41 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — сократился на 0,72%, до 6184,6 пункта, японский Nikkei 225 — опустился на 0,44%, до 23567,04 пункта.

Поддержку индексам КНР оказал оптимизм относительно перспектив восстановления потребления во второй по величине экономике мира. Рост стоимости акций был отмечен у компании по производству товаров повседневного спроса. Трейдеры оценили макроэкономическую статистику, опубликованную в КНР днем ранее, которая показала, что поддержку экономике страны оказывает растущее внутреннее потребление.

Также инвесторы обратили внимание на то, что Народный банк Китая оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%. Показатель находится на данной отметке уже семь месяцев подряд.

В то же время давление на настроения трейдеров продолжает оказывать неопределенность в США, связанная с выделением нового пакета экономической помощи.

"Инвесторы следят за направлением переговоров в США по поводу дополнительных экономических мер", — приводит агентство Франс Пресс комментарий аналитиков Okasan Online Securities.