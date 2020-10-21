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Фондовые рынки АТР в основном растут вслед за США

Прайм
2 часа назад
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.
Фондовые рынки АТР растут вслед за США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,35% — до 3316,35 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,09%, до 2254,46 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,73% — до 24747,93 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,36% — до 2366,91, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,11% — до 6191,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,39%, до 23658,64 пункта.
Американские индексы во вторник закрылись ростом в пределах 0,5%. Инвесторы ожидают достижения договоренности по пакету мер поддержки экономики США. Также росту на американских биржах способствовали данные по количеству новостроек в стране и корпоративные новости.
Рынки "воодушевлены надеждами на финансовую поддержку" экономики США, хотя предполагалось, что переговоры завершатся во вторник, отмечают аналитики Mizuho Bank, которых цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс. Оптимизм связан с тем, что стороны выразили "добрую волю" и гибкость в сроках, чтобы скорее достичь соглашения.
Во вторник спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин сообщили, что приблизились к достижению договоренностей и продолжат переговоры в среду. Ранее Пелоси заявила, что оптимистично настроена по перспективам достижения соглашения между демократами и Белым домом, но предстоит еще много работы.
Рынки,Стивен Мнучин,Associated Press,
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