Стоимость биткоина растет

"Вчера и сегодня утром биткоин продолжил рост и достигал 12300 долларов, легко пробив сопротивление на 12000 долларов. Цена почти достигла максимумов середины августа, причем происходило это на фоне падения других криптовалют и слабого роста американских акций, что говорит о силе тренда. Технически для продолжения нужна консолидация на достигнутом уровне, дальнейшая цель — 13700 долларов. Вероятность коррекции остается высокой, ближайшая цель — 12000 долларов, далее 11500 долларов", — сказал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.
"Биткоин в третьей декаде октября стал настойчивее набирать тенденцию к увеличению стоимости. Ускоряющееся приращение в последние несколько суток подкреплено чувством реванша за низкие значениями начала октября. По нашим оценкам, эта тенденция сохранится и в ближайшие сутки, и стоимость биткоина к концу дня 21 октября достигнет 12 893 долларов за монету", — добавил он.