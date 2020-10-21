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Стоимость биткоина растет в среднем на 4%

Прайм
1 час назад
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в среду растет в среднем на 4%, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость биткоина растет
Фото: ТАССТАСС
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.20 мск биткоин дорожал на 4,52% — до 12268 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 3,98% — до 12259 долларов. На долю биткоина приходится примерно 60,7% рынка.
"Вчера и сегодня утром биткоин продолжил рост и достигал 12300 долларов, легко пробив сопротивление на 12000 долларов. Цена почти достигла максимумов середины августа, причем происходило это на фоне падения других криптовалют и слабого роста американских акций, что говорит о силе тренда. Технически для продолжения нужна консолидация на достигнутом уровне, дальнейшая цель — 13700 долларов. Вероятность коррекции остается высокой, ближайшая цель — 12000 долларов, далее 11500 долларов", — сказал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.
По словам директора Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимира Панушкина, цена биткоина слегка вырастет к концу дня.
"Биткоин в третьей декаде октября стал настойчивее набирать тенденцию к увеличению стоимости. Ускоряющееся приращение в последние несколько суток подкреплено чувством реванша за низкие значениями начала октября. По нашим оценкам, эта тенденция сохранится и в ближайшие сутки, и стоимость биткоина к концу дня 21 октября достигнет 12 893 долларов за монету", — добавил он.
Рынки,Мансур Гусейнов,РИА Новости,
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