Стоимость биткоина растет

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.20 мск биткоин дорожал на 4,52% — до 12268 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 3,98% — до 12259 долларов. На долю биткоина приходится примерно 60,7% рынка.