Что будет с рублем после заседания Банка России

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":

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- На наш взгляд, реакция рубля на ожидаемое сохранение ключевой ставки на прежнем уровне в эту пятницу будет незначительной. В то же время, если в комментариях к своему решению Банк России проявит ужесточение взглядов на дальнейшую монетарную политику, это способно оказать поддержку рублю на более долгосрочном горизонте.

Дело в том, что по итогам прошлого заседания 18 сентября, оставив ставку без изменения, регулятор повторил свой комментарий, который сопровождал предыдущие пресс-релизы, когда ставка снижалась: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Таким образом, рынку был дан сигнал, что пока взята лишь пауза в снижении ставки и этот процесс может вскоре возобновиться. После этого рубль ускорил снижение, так как текущие рекордно низкие ставки и доходности гособлигаций не соответствуют высоким рыночным и геополитическим рискам. Соответственно, только повышение ставки или хотя бы сигнал о прекращении цикла ее снижения может снять давление данного фактора на рубль, который испытывает негативное влияние со стороны еще нескольких факторов, в первую очередь - геополитического, а также неопределенности с перспективами рынка нефти. Учитывая переоцененность рубля к нефтяным ценам, отраженную в относительно низкой рублевой стоимости барреля Brent, текущие уровни котировок нефти так же подразумевают более высокие ставки в экономике и на долговом рынке. Поэтому при их нынешнем уровне рубль может начать сокращать свою переоцененность к нефти, ускорив снижение даже при стабильности других факторов.

Тем не менее на этой неделе наблюдаются попытки развить восходящую коррекцию рубля. Этому способствует сокращение отставания от конкурента предвыборного рейтинга Дональда Трампа , переизбрание которого на второй срок способно выступить в среднесрочном плане достаточно весомым фактором поддержки российской валюты.

В результате за последние сессии рубль неплохо укрепился и этой тенденции не мешают даже периодические просадки нефтяных котировок, а также в целом нестабильная ситуация на мировых рынках. Поэтому, если они не ускорят снижение, а в пятницу ЦБ проявит хотя бы минимальную жесткость в комментариях к решению по ключевой ставке, рубль способен продолжить рост с ближайшей целью 76 рублей в паре с долларом и 90,5 рубля в паре с евро.

Помимо этого, все рынки следят за эпопеей с принятием нового пакета фискальных стимулов в США. Дедлайн для завершения переговоров по этому вопросу постоянно передвигается, а стороны дают противоречивые сигналы. Тем не менее, пока инвесторы надеются на достижение консенсуса и утверждение законопроекта до ноябрьских выборов американского президента. Это вызовет всплеск спроса на рисковые активы, в том числе развивающихся рынков, что окажет поддержку рублю.