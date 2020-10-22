Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.06
$
77.19
91.33
91.42
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.86
91.35
Индексы и котировки Brent
42.24
–0.12 Золото
1917.97
–0.07 РТС
1143.42
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
22.10
1.1855
+0.0093
07.10
1.1762
19.10
11.10
27.09

Азиатские фондовые рынки снижаются вслед за биржами США 

Прайм 3 часа назад
Азиатские фондовые рынки снижаются
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются, повторяя динамику на американских биржах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,83% — до 3297,32 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,77%, до 2236,85 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,22%, до 24699,11 пункта. Южнокорейский KOSPI сокращался на 0,99% — до 2347,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 6171,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,7%, до 23473,85 пункта.
В четверг инвесторы из Азии разделяют пессимизм на биржах США. Так, американские индексы в среду закрылись в минусе до 0,4%. Основным фактором для снижения по-прежнему является прогресс по переговорам по пакету мер поддержки экономики США.
Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин сообщили, что приблизились к достижению соглашения по пакету мер стимулирования американской экономики и продолжат переговоры. При этом надежды инвесторов на принятие пакета мер поддержки американской экономики до выборов вновь начинают утихать, что становится причиной снижения индексов на рынках.
Аналитики отмечают, что далее внимание инвесторов будет сосредоточено не на самом процессе переговоров по сумме пакета поддержки экономики США, а на президентских выборах в стране, результаты которых отразятся на решении. Победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена может означать более высокую сумму поддержки, поскольку представители партии выступают за увеличение пакета.

"Колебания в ходе переговоров по пакету поддержки начинают иметь все меньшее значение для инвесторов, поскольку рынкам важно то, как различные исходы выборов могут повлиять на перспективы пакета в 2021 году", — цитирует агентство Франс Пресс рыночного стратега Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Видео дня. Дума приняла в первом чтении законопроект о прогрессивном НДФЛ
Прайм: последние новости
Центробанки задумываются о создании новых валют Центробанки задумываются о создании новых валют Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов США могут изменить мировые цены на золото США могут изменить мировые цены на золото
Комментарии
Рынки , Стивен Мнучин , Джозеф Байден , Демократическая партия США , France-Presse
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
Российский бизнесмен захотел выкупить Карабах
Российский бизнесмен захотел выкупить Карабах
Россиянам посоветовали припрятать деньги
Россиянам посоветовали припрятать деньги
Накопления «обнулятся»: что будет с деньгами россиян
Накопления «обнулятся»: что будет с деньгами россиян
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне бросились открывать валютные вклады
00:19
Россияне бросились открывать валютные вклады
Личный счет
Российские бизнесмены обратились к Путину
02:29
Российские бизнесмены обратились к Путину
Компании Экономика
Россияне получат долгожданную выплату от государства
01:28