Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.06
$
77.19
91.33
91.42
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.86
91.35
Индексы и котировки Brent
42.24
–0.12 Золото
1917.97
–0.07 РТС
1143.42
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
22.10
1.1855
+0.0093
07.10
1.1762
19.10
11.10
27.09

Нефть дешевеет на опасениях вокруг спроса на топливо 

Прайм 3 часа назад
Цены на нефть снижаются
Фото: РИА Новости
Стоимость нефти снижается в четверг утром на неопределенных перспективах спроса на топливо, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,65% — до 41,46 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,75%, до 39,73 доллара за баррель.
Снижение цен на "черное золото" в четверг обусловлено пессимизмом инвесторов вокруг перспектив восстановления спроса на топливо в свете распространения коронавируса. В среду минэнерго США сообщило, что запасы бензина в США выросли за неделю, завершившуюся 16 октября, на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 227 миллионов баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1,8 миллиона баррелей.
При этом ведомство сообщило о снижении запасов нефти в США на 1 миллион баррелей, или на 0,2%, до 488,1 миллиона баррелей.

"Последний отчет минэнерго показал неожиданный рост запасов бензина…. Спрос на бензин довольно низкий", — сказал агентству Рейтер глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw).

Давление на рынки также оказывают перспективы увеличения предложения нефти по мере роста добычи сырья в Ливии. Ранее в октябре ливийская Национальная нефтяная компания (National Oil Corporation, NOC) объявила о прекращении действия режима форс-мажора на крупнейшем месторождении страны — Шараре, введённого ранее в связи с боевыми действиями. После этого добыча на месторождении начала быстро восстанавливаться и по состоянию на четверг достигла 110 тысяч баррелей в сутки, а общая добыча страны — 0,5 миллиона баррелей в день.
Видео дня. Дума приняла в первом чтении законопроект о прогрессивном НДФЛ
Прайм: последние новости
Центробанки задумываются о создании новых валют Центробанки задумываются о создании новых валют Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов Стоимость биткоина растет в среднем на 4% Стоимость биткоина растет в среднем на 4%
Комментарии 3
Рынки , Минэнерго , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Производителя аппаратов ИВЛ наказали
Производителя аппаратов ИВЛ наказали
Курс доллара: рублю предсказали резкий рост
Курс доллара: рублю предсказали резкий рост
Россиян предупредили о дефиците лекарств
Россиян предупредили о дефиците лекарств
Пандемия заставила россиян рекордно потратиться
Пандемия заставила россиян рекордно потратиться
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне бросились открывать валютные вклады
00:19
Россияне бросились открывать валютные вклады
Личный счет
Российские бизнесмены обратились к Путину
02:29
Российские бизнесмены обратились к Путину
Компании Экономика
Россияне получат долгожданную выплату от государства
01:28
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение