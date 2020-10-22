Мировые события последних дней положительно повлияли на рынок нефти — цены на «черное золото» находятся в узком диапазоне $41,5-$43,5.

После небольшого снижения до $41,5 за баррель вечером 21 октября цены на нефть выросли до $42,7 за баррель 22 октября, а на утренних торгах 23 октября вновь откатились на позицию $42,2-$42,3.

Еще одним положительным фактором для рынка нефти стал выход позитивной статистики по рынку труда США (число первичных заявок на получение пособий по безработице на прошлой неделе оказалось ниже ожиданий).

Но снижение цен на утренних торгах 23 октября говорит о том, что пока рынок находится в равновесии и колебания цен находятся в относительно узком диапазоне $41,5-$43,5$. Специалисты считают это позитивным знаком, поскольку все это играет на руку рынку нефти.

“Сейчас на физическом рынке нефти дефицит и излишние запасы нефти постепенно снижаются. И чем дольше на рынке продолжается затишье, тем меньше шансов на резкое падение в перспективе. Если, конечно, страны не начнут вводить тотальные карантины”, — прогнозируют эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Остается ждать реакции ОПЕК+ на очередном заседании Мониторингового комитета, которое состоится 16-17 ноября и на полноформатной встрече ОПЕК+ в конце осени-начале зимы.