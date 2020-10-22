Жесткость ЦБ поддержит рубль

Курс рубля к доллару, скорее всего, нейтрально отреагирует на ожидаемое рынком решение ЦБ РФ о неизменности ключевой ставки, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Поддержка рублю от регулятора может прийти в случае ужесточения им риторики по дальнейшей денежно-кредитной политике (ДКП), мягкость ЦБ больше не поддерживает российскую валюту, полагают они.

ЦБ РФ 23 октября примет решение по ключевой ставке и, возможно, даст комментарии по дальнейшей ДКП.

Рыночный консенсус-прогноз предполагает, что из-за рисков второй волны коронавируса регулятор сохранит ставку на уровне в 4,25% годовых.

НЕИЗМЕННОСТЬ СТАВКИ УЧТЕНА В ТЕКУЩЕМ КУРСЕ

ЦБ в пятницу, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне, данное решение ожидаемо рынком и не окажет существенного влияния на курс российской национальной валюты, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка

Реакция рубля на итоги октябрьского заседания ЦБ РФ, вероятно, будет нейтральной, большинство инвесторов не ожидают снижения размера ключевой ставки, поэтому такое решение уже включено в обменные курсы рубля, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит"

"Если риторика ЦБ относительно слабых перспектив роста экономики из-за второй волны эпидемии в РФ будет пугающей (регулятор проявит мягкость — ред.), то мы можем увидеть нисходящую динамику рубля. Впрочем, этот сценарий менее вероятный хотя бы потому, что пока нет оперативной статистики, насколько рост числа инфицированных сократил восстановительный тренд в экономике РФ", — добавил он.

Регулятор, скорее всего, оставит ставку без изменений, и в этом случае не стоит ожидать серьезных колебаний рубля, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Если ставка будет снижена на 25 базисных пунктов, я не исключаю кратковременного ослабления рубля к доллару в пределах 50 копеек", — добавил он.

ЖЕСТКОСТЬ ЦБ ДАСТ РУБЛЮ ПОДДЕРЖКУ

Если же в комментариях к своему решению ЦБ РФ проявит ужесточение взглядов на дальнейшую монетарную политику, это способно оказать поддержку рублю на более долгосрочном горизонте, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". По итогам прошлого решения о неизменности ставки регулятор в пресс-релизе дал рынку сигнал, что пока взята лишь пауза в ее снижении, и этот процесс может вскоре возобновиться, отметил он.

"После этого рубль ускорил ослабление, так как текущие рекордно низкие ставки и доходности гособлигаций не соответствуют высоким рыночным и геополитическим рискам. Соответственно, только повышение ставки или хотя бы сигнал о прекращении цикла ее снижения может снять давление данного фактора на рубль, который испытывает негативное влияние со стороны еще нескольких факторов, в первую очередь — геополитического, а также неопределенности с перспективами рынка нефти", — сказал Бабин.

Есть и инфляционный фактор в пользу ужесточения ДКП. ЦБ уже высказывался об опасениях относительно надувания "кредитного пузыря", напомнил Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс".

"Низкие ставки — не навсегда и даже не на очень долгий период. Верхняя граница ставки в условиях нейтральной ДКП оценивается в 5,5% годовых, причем, повышение не исключено уже в первом квартале будущего года. Имеет ли смысл снижать ставку сейчас, чтобы через несколько месяцев ее повысить — это очевидно, тот вопрос, над которым сейчас думают в офисе Банка России", — рассуждает он.

Вероятнее всего, Центробанк сохранит ставку, а комментарий после решения, возможно, будет больше акцентирован на росте инфляции (регулятор проявит некоторую жесткость в риторике — ред.), полагает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

"В итоге рыночные игроки будут ожидать в ближайшие несколько заседаний сохранения ключевой ставки. Такая стабилизация может позитивно сказаться на рубле, однако его укрепление вряд ли превысит 1-2 рубля", — считает он.

Впрочем, в условиях общемировой неопределенности стандартные возможности Центробанка по поддержке рубля достаточно ограничены, а для экстраординарных шагов ситуация не столь критическая, полагает эксперт. В целом же монетарные власти, по всей видимости, и не видят в ослаблении рубля большой проблемы, резюмировал Манько.