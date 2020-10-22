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Белоруссия ограничила ввоз птицы из двух регионов России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Белоруссия ограничила поставки птицы из некоторых регионов России и нескольких областей Казахстана, соответствующее решение принял департамент ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Белоруссии.
По данным Всемирной организации здравоохранения животных, во Владимирской области и Ингушетии зарегистрированы случаи заболевания птиц болезнью Ньюкасла. Кроме того, в Акмолинской, Актюбенской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Туркенстанской областях Казахстана выявлено заболевание птиц высокопатогенным гриппом, передает «БелТА».
Белорусское ведомство с 22 октября временно ограничило на ввоз в страну из этих регионов живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера. Ранее сообщалось, что Белоруссия прекратила ввоз польских товаров.
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