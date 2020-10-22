Путин высказался об ограничениях по ОПЕК+

"Если мы будем держать энергосектор в роли пасынка и все время указывать, что он плохой-плохой, что он здесь все загрязняет, инвестиций не будет. Дождемся того, что цены взлетят до небес. Поэтому нужно здесь ответственно подходить и не политизировать эту тему, не болтать языком, особенно тем, кто в этом ничего не понимает, а действовать исходя из интересов мировой экономики, из интересов своих собственных стран и искать компромиссы между сохранением природы и развитием экономики", — сказал он.