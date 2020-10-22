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Путин не исключил, что ограничения по ОПЕК+ продлятся на больший срок

Прайм
3 часа назад
Президент России Владимир Путин не исключает, что действующие в рамках ОПЕК+ ограничения по добыче нефти могут быть сохранены на больший срок, чем раньше планировали.
Путин высказался об ограничениях по ОПЕК+
Фото: ТАССТАСС
"Мы считаем, что сейчас нам нет необходимости ничего менять, но мы не исключаем, что мы можем или сохранить действующие ограничения на добычу, не снимать их так быстро, как мы предусматривали это делать ранее, а если потребуется, может, примем и другие решения по дальнейшему сокращению", — сказал он в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент также заявил, что пока ничего менять в договоренностях ОПЕК+ не нужно, рынок нефти растет.
"Что касается спроса на нефть и работы в рамках ОПЕК+, мы в контакте со всеми нашими партнерами, и с американцами, и с саудитами. Мы регулярно это делаем на министерском уровне, вот буквально несколько дней назад я в очередной раз разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии, мы консультируемся друг с другом. Считаем, что пока ничего менять в наших договорённостях не нужно", — сказал Путин на пленарной сессии клуба "Валдай".
"Мы будем внимательно следить, как восстанавливается рынок", — добавил он.
Говоря о ситуации на нефтяном рынке, президент отметил что надо подходить ответственно, а не "болтать языком", иначе цены могут взлететь до небес.
"Если мы будем держать энергосектор в роли пасынка и все время указывать, что он плохой-плохой, что он здесь все загрязняет, инвестиций не будет. Дождемся того, что цены взлетят до небес. Поэтому нужно здесь ответственно подходить и не политизировать эту тему, не болтать языком, особенно тем, кто в этом ничего не понимает, а действовать исходя из интересов мировой экономики, из интересов своих собственных стран и искать компромиссы между сохранением природы и развитием экономики", — сказал он.
Рынки,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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