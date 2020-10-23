Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.52
$
76.59
90.38
90.55
Прогноз
26.10 – 02.11
$
78.33
89.03
Индексы и котировки Brent
42.97
+0.70 Золото
1911.23
+0.01 РТС
1155.24
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.10
1.1838
+0.0078
08.10
1.1760
20.10
12.10
28.09

Курс доллара: курс рубля взлетел 

Lenta.ru 1 час назад
Курс рубля взлетел на торгах Московской биржи 23 октября до рекордных за последний месяц значений, свидетельствуют данные площадки.
На момент публикации курс доллара равнялся 76,2 рубля. Это минимальное значение с 23 сентября, когда курс американской валюты опускался до 76,1 рубля за единицу. Снижение по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии составило 0,27 рубля, или 0,04 процента.
Россияне копят наличку: предсказан курс рубля
Курс евро на момент публикации равнялся 90,2 рубля, что стало наименьшим значением с 25 сентября, когда показатель доходил до 89,5 рубля за евро. Снижение по сравнению с предыдущей торговой сессией составило 0,27 рубля, или 0,02 процента.
Курс рубля резко ослабел в конце сентября на фоне ситуации вокруг выборов президента Белоруссии, обострения конфликта в Нагорном Карабахе и скандала вокруг возможного отравления оппозиционера Алексея Навального.
Последние новости
Россиянам дали доступ к вакансиям крупнейших компаний без резюме Россиянам дали доступ к вакансиям крупнейших компаний без резюме Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве В России число новых случаев коронавируса впервые превысило 17 тысяч В России число новых случаев коронавируса впервые превысило 17 тысяч
Рынки , Видео , Алексей Навальный , Московская биржа , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оценено будущее мирового нефтегазового рынка
Оценено будущее мирового нефтегазового рынка
ГК «Основа» построит в Москве крупный многофункциональный комплекс
ГК «Основа» построит в Москве крупный многофункциональный комплекс
Россияне отказываются от одобренных кредитов
Россияне отказываются от одобренных кредитов
Мишустин призвал увеличивать присутствие РФ в Арктике
Мишустин призвал увеличивать присутствие РФ в Арктике
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне бросились открывать валютные вклады
00:19
Россияне бросились открывать валютные вклады
Личный счет
Российские бизнесмены обратились к Путину
02:29
Российские бизнесмены обратились к Путину
Компании Экономика
Россияне получат долгожданную выплату от государства
01:28
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение