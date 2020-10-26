Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.45
$
76.67
90.48
90.66
Прогноз
02.11 – 09.11
$
77.00
91.25
Индексы и котировки Brent
41.00
–0.27 Золото
1899.78
+0.07 РТС
1164.06
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.10
1.1814
+0.0001
12.10
1.1813
22.10
14.10
30.09

Нефть дешевеет на опасениях по спросу из-за ситуации с COVID 

Прайм и ещё 3 4 часа назад
Цены на нефть снижаются
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются в пределах 1,9%, опасения за спрос из-за статистики по заражениям коронавирусом сдерживают котировки, также как и планы Ливии о восстановлении добычи, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,74%, до 41,34 доллара, декабрьских фьючерсов — на 1,77%, до 41,03 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,86%, до 39,11 доллара за баррель.
Ситуация вокруг темпов распространения коронавируса продолжает сдерживать настроения рынков, что отражается на ожиданиях по спросу на нефть. В ряде стран наблюдается рекордное суточное число новых случаев заражения. В выходные Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев заражения коронавирусом в мире вновь побило рекорд, за сутки тогда зафиксировали более 465 тысяч случаев COVID-19.
Риски по второй волне коронавируса усиливают опасения новых карантинных ограничений, которые могут сдержать восстановление мировой экономики. В свою очередь, это отражается и на ожиданиях по спросу на нефть.
Планы Ливии по восстановлению добычи также сдерживают котировки. В пятницу Ливийская Национальная нефтяная компания (National Oil Corporation, NOC) объявила о прекращении действия режима форс-мажора в нефтеналивных портах Рас-Лануф и Эс-Сидра. Компания также сообщила, что в течение четырех недель добыча нефти превысит один миллион баррелей в сутки.

"Недавний рост случаев заражения COVID-19 и дальнейшие ограничения в некоторых частях Европы сдерживают настроения из-за опасений по поводу того, что это значит для спроса. Не помогает и тот факт, что Ливия, похоже, будет возвращать поставки на рынок быстрее, чем ожидалось", — пишет агентство Рейтер, ссылаясь на аналитиков ING Economics.

Видео дня. В России уменьшилось количество ликвидного жилья
Прайм: последние новости
ЦБ начал спасать рубль ЦБ начал спасать рубль Средневзвешенный курс доллара снизился до 76,44 рубля Средневзвешенный курс доллара снизился до 76,44 рубля Азиатские фондовые биржи закрылись в основном в минусе Азиатские фондовые биржи закрылись в основном в минусе
Комментарии
Рынки , ВОЗ , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф предсказал будущее рубля
Греф предсказал будущее рубля
Евро пробил психологическую отметку
Евро пробил психологическую отметку
Обвал доходов россиян: ситуация становится хуже
Обвал доходов россиян: ситуация становится хуже
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Как изменится размер пособий в России
00:51
Как изменится размер пособий в России
Личный счет
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Украине предсказали экономический армагеддон
00:31
Украине предсказали экономический армагеддон
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение