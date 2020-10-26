«Роллтон» начал продавать напитки

Mareven планирует занять до 2 процентов этого рынка в России к 2021 году, что может принести ей более двух миллиардов рублей. Actibo, который разливается в Казахстане, продается по 54-65 рублей и доступен на нескольких онлайн-площадках. Кроме того, тестовые продажи идут в крупных региональных сетях по всей стране.