На рынки наступает коронавирус 

Число новых выявленных случаев Covid-19 в США превысило 85 тыс. человек в сутки, что стало новым рекордом. Непростая ситуация с заболеваемостью складывается и в Европе, что заставляет инвесторов опасаться карантинов и предельно осторожно оценивать перспективы восстановления экономики в условиях нового витка пандемии. Предварительные индексы деловой активности в сфере услуг Германии (48,9 пунктов) и Франции (46,5 пунктов) ожидаемо показали снижение, но в рамках прогнозов. В США, наоборот, индекс PMI в услугах составил 56,0 пунктов, превысив консенсус. В отличие от предыдущей недели, текущая богата на важную макроэкономическую статистику, среди которой выделим заказы на товары длительного пользования в США (будет опубликованы во вторник) и первую оценку ВВП США за 3й квартал (четверг). Внимания заслуживает и заседание ЕЦБ , где могут быть даны новые прогнозы и обсуждены новые меры стимулирования.

В целом мировые рынки из-за неопределенности с принятием стимулов в США лишаются поддержки, вероятность их согласования до президентских выборов низкая. Некоторую помощь все-таки стоит ждать от отчетности ведущих американских технологических компаний ( Amazon , Facebook, Twitter), но инвесторы должны быть готовы к прогнозируемому снижению темпов роста их выручки после серьезного роста показателей во время пандемии.

На утро понедельника ключевые фондовые индексы торгуются в красной зоне. Фьючерсы на американские индексы теряют до 0,6%. Весьма вероятно, в течение недели стоит ожидать осторожности от инвесторов и не исключать преобладания коррекционных настроений.

Сегодня, по нашему мнению, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2800-2850 пунктов. В условиях повышенной неопределенности и ситуации на глобальных рынках надеяться на ощутимый рост по-прежнему не стоит. Весьма вероятно преобладание коррекционных настроений, что будет способствовать откату индекса к нижней границе нашего диапазона.