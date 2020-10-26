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Фондовые торги в РФ стартовали в минусе 

Банки.ру 2 часа назад
Фондовые торги в РФ стартовали в минусе
Фото: РИА Новости
Фондовые торги в России стартовали в понедельник в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:07 мск индекс Мосбиржи был в минусе на 0,05% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и равнялся 2 815,26 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени потерял 0,31% и составил 1 160,47 пункта.

«Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают пятничное снижение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны», — указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Утром российские фондовые индексы, скорее всего, выйдут в коррекционный минус ввиду ухудшения мирового аппетита к риску и фиксации прибыли после повышения конца прошлой недели. Технические индикаторы, однако, не исключают возвращения к краткосрочному росту в ближайшие дни, который с фундаментальной точки зрения может быть поддержан квартальными отчетностями российских эмитентов. Хуже рынка в начале недели может смотреться нефтегазовый сектор, хотя в целом падение цен на «черное золото» проходит в рамках среднесрочных диапазонов», — написала она перед началом торгов.
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Комментарии
Рынки , Елена Кожухова , Московская биржа
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