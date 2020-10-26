Ещё
Далее:
Читайте также:
Наши научились снимать
Наши научились снимать Лучшее кино ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.55
$
76.59
90.36
90.49
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.00
91.48
Индексы и котировки Brent
41.11
+0.00 Золото
1902.28
+0.03 РТС
1164.06
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.10
1.1817
+0.0004
12.10
1.1813
22.10
14.10
30.09

Нефть дешевеет на 2% на новостях из Ливии 

Прайм 2 часа назад
Ливия обрушила цены на нефть
Фото: РИА Новости
Снижение цен на нефть в понедельник днем достигает 2%, инвесторы опасаются за баланс спроса и предложения на фоне новостей из Ливии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.19 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,9%, до 41,27 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,26%, до 38,95 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 2,42%, до 40,76 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов обе марки нефти снижались в цене более чем на 3%.
Инвесторы с опасениями восприняли новости из Ливии. Так, ливийская Национальная нефтяная компания (National Oil Corporation, NOC) объявила в понедельник о возобновлении работы всех нефтяных месторождений и портов страны после прекращения действия режима форс-мажора на месторождении Эль-Филь. Компания также сообщила, что в течение четырех недель добыча нефти превысит один миллион баррелей в сутки.

"Новые баррели ливийской нефти поступают в то время, когда рынок только столкнулся с разочарованием со стороны недавно завершившегося заседания комитета ОПЕК+, когда организация не внесла предложений по изменению планов по сокращению добычи", — прокомментировал агентству Рейтер старший менеджер по сырьевым товарам Phillip Futures Автар Санду (Avtar Sandu).

Растущая заболеваемость коронавирусом в мире по-прежнему отражается на ситуации со спросом на нефть. Ряд стран фиксирует рекордное суточное число новых случаев заражения. В выходные Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев заражения коронавирусом в мире вновь побило рекорд, за сутки их зафиксировали более 465 тысяч.
Видео дня. В России уменьшилось количество ликвидного жилья
Прайм: последние новости
ЦБ начал спасать рубль ЦБ начал спасать рубль Средневзвешенный курс доллара снизился до 76,44 рубля Средневзвешенный курс доллара снизился до 76,44 рубля На рынки наступает коронавирус На рынки наступает коронавирус
Комментарии
Рынки , ВОЗ , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне массово «спасают» деньги
Россияне массово «спасают» деньги
Греф предсказал будущее рубля
Греф предсказал будущее рубля
Торговая война: Китай пригрозил США главным оружием
Торговая война: Китай пригрозил США главным оружием
Курс доллара: рубль пробьет психологические отметки
Курс доллара: рубль пробьет психологические отметки
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Как изменится размер пособий в России
00:51
Как изменится размер пособий в России
Личный счет
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Украине предсказали экономический армагеддон
00:31
Украине предсказали экономический армагеддон
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение