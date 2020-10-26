Ливия обрушила цены на нефть

Снижение цен на нефть в понедельник днем достигает 2%, инвесторы опасаются за баланс спроса и предложения на фоне новостей из Ливии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.19 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,9%, до 41,27 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,26%, до 38,95 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 2,42%, до 40,76 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов обе марки нефти снижались в цене более чем на 3%.

Инвесторы с опасениями восприняли новости из Ливии. Так, ливийская Национальная нефтяная компания (National Oil Corporation, NOC) объявила в понедельник о возобновлении работы всех нефтяных месторождений и портов страны после прекращения действия режима форс-мажора на месторождении Эль-Филь. Компания также сообщила, что в течение четырех недель добыча нефти превысит один миллион баррелей в сутки.

"Новые баррели ливийской нефти поступают в то время, когда рынок только столкнулся с разочарованием со стороны недавно завершившегося заседания комитета ОПЕК+, когда организация не внесла предложений по изменению планов по сокращению добычи", — прокомментировал агентству Рейтер старший менеджер по сырьевым товарам Phillip Futures Автар Санду (Avtar Sandu).