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Доллар может вырасти до 85 рублей? 

Прайм 2 часа назад
Доллар может вырасти до 85 рублей?
Фото: ТАСС
Не думаю, что тренд ослабления рубля уже завершился. Полагаю, что либо доллар и евро к рублю останутся вблизи нынешних значений (76-77 и 90-91 соответственно), либо несколько подорожают. Это более вероятно, но без утверждения. В целом, куда бы не ушли котировки, рубль в моем понимании вблизи дна своего ослабления. Т.е. 80 рублей за доллар возможны, 85 — теоретически, тоже да. Но воспринимал бы их как последние рубежи рублевого снижения. При этом сам доллар, хоть и терял к евро на прошедшей неделе, вероятно, стабилизируется или вернется к укреплению. Целевой диапазон 1,16-1,18 в силе.
Отечественные акции в отличие от рубля в меньшей неопределенности. Невзирая на риски и страхи, российские фондовые индексы в течение предыдущей недели выросли. И они готовы развить успех. Возможно, не сегодня, но с хорошими шансами уже в ближайшие дни. Какова будет реакция рынка облигаций, затрудняюсь сказать, однако резких отклонений вверх или вниз не жду.
На американском фондовом рынке предвыборная интрига. Которая должна лишать индексы заметных трендов в предстоящие дни. Достаточно помнить закономерность, что фондовый рынок обычно растет перед президентскими выборами и обычно корректируется после. Нефть уже почти 5 месяцев торгуется в нетипичном для себя диапазонном режиме. С одной стороны, вторая волна пандемии, очевидно, угнетает спрос на энергоносители. С другой — производители и экспортеры нефти готовы оперативно и согласованно реагировать на возможные падения. Видимо, 40-45 долл. /барр. для сорта Brent — это рамки колебаний еще хотя бы на несколько недель вперед.
Что же касается золота, мнения не меняю: велики шансы на значительное снижение, даже если оно начнется после некоторого подъема котировок. Золото долго воспринималось как способ решения массы фондовых и валютных проблем. Пик популярности пришелся на конец лета. И любое затухание популярности после активной скупки — серьезный фактор дальнейшего снижения.
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