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Курс евро: курс евро поднялся выше 92 рублей

RT на русскомиещё 6
54 минуты назад
Курс евро в ходе торгов поднялся выше отметки в 92 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс евро поднялся выше 92 рублей
Фото: ТАССТАСС
По состоянию на 13:47 курс доллара вырос на 1,07 рубля — до 78,38 рубля.
Курс евро увеличился на 71 копейку и составил 92,03 рубля.
Рынки,Московская биржа,Доллар,Евро,
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