Фондовый рынок США начал неделю с падения 

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Основные индексы фондового рынка США 26 октября открылись в минусе на 0,5 — 1% из-за тупика переговоров в Конгрессе по пакету помощи американской экономике.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 149,75 пункта (0,53%), до 28 185,82 пункта, индекс S&P 500 упал на 23,97 пункта (0,69%), до 3441,42 пункта, индекс Nasdaq упал на 107,64 пункта (0,93%), до 11 440,64 пункта.

Нестабильности Уолл-стрит также добавляют предстоящие 3 ноября президентские выборы в США и продолжающаяся в стране эпидемия коронавируса.