Азиатские фондовые биржи закрылись в минусе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам торгов вторника вслед за распродажами на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,1% — до 3254,32 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,5%, до 2223,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,5% — до 24787,19 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,56% — до 2330,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,7%, до 6051 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,04%, до 23485,8 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что рынки США в понедельник снизились на 1-2%. В частности, индекс Dow Jones упал на 2,3%, что стало самым сильным падением за одну торговую сессию с 3 сентября. Поводом для пессимизма стал продолжающийся роста числа случаев коронавируса, который усиливает опасения за перспективы мировой экономики.

"В то время как мы наблюдаем, как страны пытаются сдержать распространение вируса с помощью более локальных ограничений, весьма вероятно, что в конечном итоге мы увидим общенациональные локдауны, если эту траекторию (роста заболеваемости — ред.) не удастся будет повернуть вспять'', — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика онлайн-компании IG Джошуа Махоуни (Joshua Mahony).

В то же время инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, британско-гонконгская банковская группа HSBC сообщила, что доналоговая прибыль в третьем квартале упала на 36% в годовом выражении и составила три миллиарда долларов, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне 2,07 миллиарда долларов. Акции HSBC в Гонконге по итогам торгов подорожали на 4,5%.