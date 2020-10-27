Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.57
$
76.70
90.46
90.58
Прогноз
02.11 – 09.11
$
77.00
91.25
Индексы и котировки Brent
41.19
–0.27 Золото
1902.32
+0.08 РТС
1152.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.10
1.1814
+0.0002
12.10
1.1813
23.10
15.10
01.10

Азиатские фондовые биржи закрылись в основном в минусе 

Прайм 2 часа назад
Азиатские фондовые биржи закрылись в минусе
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам торгов вторника вслед за распродажами на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,1% — до 3254,32 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,5%, до 2223,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,5% — до 24787,19 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,56% — до 2330,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,7%, до 6051 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,04%, до 23485,8 пункта.
Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что рынки США в понедельник снизились на 1-2%. В частности, индекс Dow Jones упал на 2,3%, что стало самым сильным падением за одну торговую сессию с 3 сентября. Поводом для пессимизма стал продолжающийся роста числа случаев коронавируса, который усиливает опасения за перспективы мировой экономики.

"В то время как мы наблюдаем, как страны пытаются сдержать распространение вируса с помощью более локальных ограничений, весьма вероятно, что в конечном итоге мы увидим общенациональные локдауны, если эту траекторию (роста заболеваемости — ред.) не удастся будет повернуть вспять'', — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика онлайн-компании IG Джошуа Махоуни (Joshua Mahony).

В то же время инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, британско-гонконгская банковская группа HSBC сообщила, что доналоговая прибыль в третьем квартале упала на 36% в годовом выражении и составила три миллиарда долларов, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне 2,07 миллиарда долларов. Акции HSBC в Гонконге по итогам торгов подорожали на 4,5%.
Видео дня. Правительство продлит субсидии на оплату услуг ЖКХ
Прайм: последние новости
Корпоративные облигации США кажутся относительно устойчивыми Корпоративные облигации США кажутся относительно устойчивыми Официальный курс евро на среду снизился до 90,36 рубля Официальный курс евро на среду снизился до 90,36 рубля ЦБ начал спасать рубль ЦБ начал спасать рубль
Комментарии
Рынки , Associated Press
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы эту проблему решили давно»: Кудрин о бедности в РФ
«Мы эту проблему решили давно»: Кудрин о бедности в РФ
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
Американский газ стал слишком грязным для Европы
Американский газ стал слишком грязным для Европы
Второй за утро российский банк лишился лицензии
Второй за утро российский банк лишился лицензии
Видео
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
00:26
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
Рынки
Как изменится размер пособий в России
00:51
Как изменится размер пособий в России
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение