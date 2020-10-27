Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть во вторник днем растут на фоне приостановки части добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Сета", свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 13.22 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,05% — до 41,24 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов — на 0,99%, до 40,86 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,12% — до 38,99 доллара за баррель.

Поддержку ценам на нефть во вторник оказывает природная ситуация в США. Национальный центр по слежению за ураганами (NHC) сообщил, что тропический шторм "Сета" в Карибском море усилился до урагана. Такие нефтяные компании, как BP, Chevron и Equinor, эвакуировали буровые установки. На данный момент почти 16% от нефтяной добычи в Мексиканском заливе остановлено.

В то же время эксперты предупреждают, что прогнозы по восстановлению спроса на нефть остаются пессимистичными на фоне распространения коронавируса в мире. Ряд стран в последнее время фиксируют рекордный суточный прирост заражений и вводят новые ограничения. Это мешает восстановлению экономики и снижает спрос на сырье.