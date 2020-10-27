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Курсы евро и доллара выросли на Мосбирже 

Вечерняя Москва 1 час назад
Курсы евро и доллара выросли на Мосбирже
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи вырос на 35,67 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 19:00 по московскому времени во вторник, 27 октября.
Таким образом курс евро составил 90,60 рубля. В свою очередь средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» вырос на 31,42 копейки и достиг показателя 76,68 рубля.
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