Цены на нефть возобновили рост

Мировые цены на нефть утром в пятницу, 30 октября, поднялись в рамках коррекции после того, как два дня подряд котировки падали. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В частности, по состоянию на 07:46 по московскому времени цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,31 процента — до показателя 38,38 доллара за баррель. При этом цена декабрьских фьючерсов росла на 0,61 процента — до 37,88 доллара за баррель. В свою очередь декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,3 процента — до 36,28 доллара за баррель.