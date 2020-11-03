Ozon подал заявку на IPO на Nasdaq

Российская платформа электронной коммерции Ozon разместит свои ценные бумаги в рамках IPO (первичное публичное предложение — прим. ТАСС) на Nasdaq Global Select Market, секции листинга для компаний с высокой капитализацией. Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания Ozon Holdings PLC публично подала заявление о регистрации по Форме F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с предполагаемым первичным публичным размещением Американских депозитарных акций (ADS), представляющих обыкновенные акции компании Ozon Holdings PLC. Количество акций, которые будут предложены к размещению, и ценовой диапазон для предлагаемого размещения еще не определены. Ozon намерен разместить свои ADS на Nasdaq Global Select Market", — отмечается в сообщении.

Заявление о регистрации в связи с предполагаемой продажей данных ценных бумаг было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, но еще не вступило в силу.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что Ozon ведет подготовку к проведению IPO в США в конце текущего — начале следующего года. По данным собеседников издания, Ozon оценивается в $3-5 млрд, банки Goldman Sachs и Morgan Stanley выбраны в качестве координаторов возможного листинга.

О компании

Ozon — российская компания e-commerce, основанная в 1998 году. Ozon, по данным Data Insight, занимает третье место по обороту среди крупнейших онлайн-магазинов.

Согласно форме F-1, оборот от продаж товаров и услуг Ozon (GMV, без учета Ozon.Travel) по итогам января — сентября 2020 года составил 121,6 млрд рублей с НДС, что на 142% больше, чем годом ранее. Количество заказов по итогам девяти месяцев выросло на 130% в годовом исчислении и достигло 44,3 млн На конец сентября на Ozon было зарегистрировано 18,1 тыс. активных продавцов, что более чем в четыре раза больше, чем годом ранее.