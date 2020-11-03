Ozon подал заявку на IPO на Nasdaq

Российская платформа электронной коммерции Ozon разместит свои ценные бумаги в рамках IPO (первичное публичное предложение — прим. ТАСС) на Nasdaq Global Select Market, секции листинга для компаний с высокой капитализацией. Об этом говорится в сообщении компании.
"Компания Ozon Holdings PLC публично подала заявление о регистрации по Форме F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с предполагаемым первичным публичным размещением Американских депозитарных акций (ADS), представляющих обыкновенные акции компании Ozon Holdings PLC. Количество акций, которые будут предложены к размещению, и ценовой диапазон для предлагаемого размещения еще не определены. Ozon намерен разместить свои ADS на Nasdaq Global Select Market", — отмечается в сообщении.
Morgan Stanley & Co. LLC и Goldman Sachs & Co. LLC будут выступать совместными ведущими букраннерами по предлагаемому размещению. Citigroup Global Markets Inc, UBS Securities LLC, Sberbank CIB (UK) Limited, VTB Capital выступят как совместные букраннеры предлагаемого размещения. Renaissance Securities (Cyprus) Limited станет совместным ведущим менеджером.
Заявление о регистрации в связи с предполагаемой продажей данных ценных бумаг было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, но еще не вступило в силу.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что Ozon ведет подготовку к проведению IPO в США в конце текущего — начале следующего года. По данным собеседников издания, Ozon оценивается в $3-5 млрд, банки Goldman Sachs и Morgan Stanley выбраны в качестве координаторов возможного листинга.
О компании
Ozon — российская компания e-commerce, основанная в 1998 году. Ozon, по данным Data Insight, занимает третье место по обороту среди крупнейших онлайн-магазинов.
Согласно форме F-1, оборот от продаж товаров и услуг Ozon (GMV, без учета Ozon.Travel) по итогам января — сентября 2020 года составил 121,6 млрд рублей с НДС, что на 142% больше, чем годом ранее. Количество заказов по итогам девяти месяцев выросло на 130% в годовом исчислении и достигло 44,3 млн На конец сентября на Ozon было зарегистрировано 18,1 тыс. активных продавцов, что более чем в четыре раза больше, чем годом ранее.
Логистическая инфраструктура Ozon включает восемь фулфилмент-фабрик и более 30 сортировочных центров. Компания доставляет заказы в более чем 13,5 тыс. населенных пунктов страны и имеет более 16 тыс. точек выдачи заказов по всей стране. Крупнейшими акционерами Ozon являются АФК "Система" и фонд Baring Vostok Capital Partners.