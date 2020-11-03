Разница между Байденом и Трампом определила курс рубля 

Рубль находится под давлением американских выборов, считает независимый финансовый аналитик Александр Егоров.

Рубль снова снизился к доллару и евро

В понедельник курс рубля поддался спекулятивному давлению, из-за чего к евро «россиянин» упал до 94 единиц, а к доллару до 81 единицы. В течение недели курсы должны выровняться, но сегодня мы достигли рекордов декабря 2014 года.

В 2014 году рубль падал из-за резкого падения цен на нефть на мировом рынке, санкций и неблагоприятной внешнеполитической конъюнктуры. Ситуация выправилась к весне 2015 года, когда на валютном рынке удалось добиться стабильности.

Сегодня конъюнктура совершенно другая. Во-первых, кризис носит не национальный, а общемировой характер. Во-вторых, он уже затянулся на 8 месяцев, а конца и края ему не видно, учитывая быстрое развитие второй волны пандемии и локдаун в Европе.

В-третьих, мы находимся накануне выборов в США, в результате которых там может смениться президент.

Политика Трампа по отношению к РФ не носила дружественного характера, масштаб санкций при нем вырос. Только сменить Трампа может Байден — более заточенный под усиление санкционного инструмента политик.

Впрочем, линию возрастного Байдена будет определять команда Обамы, которая в отличие от Трампа имеет поддержку истеблишмента и которая готова на частные компромиссы с РФ, но для спекулянтов это все равно хороший повод «поднять ставки».

На рынке произошло сочетание факторов

«В ситуации с рублем присутствует комплекс обстоятельств. Весь октябрь рубль укреплялся, а проблемы начались в середине прошлой недели, когда сыграло сочетание факторов — мини «черный лебедь». Пандемия COVID-19 набирает обороты, в Евросоюзе принято решение о карантинах, пусть и более мягких, чем весной», — констатирует Егоров.

О полномасштабном повторении локдауна речи не идет, но перед нами снижение экономической активности и потребления нефти на мировом рынке. По крайней мере, в такой ситуации нельзя говорить о восстановлении экономики.

В развитых странах сектор авиаперевозок и туризма до сих пор парализован, а ведь данная сфера потребляла более 10 млн баррелей в сутки. Из-за карантинов непонятно, когда все это наберет докризисные объемы.

«В Соединенных Штатах не договорились по экономическим стимулам, хотя планировали это сделать до президентских выборов. Процесс затянулся, и это также сыграло в пользу роста антирисковых настроений. Инвесторы, рассчитывавшие на это симулирование и покупавшие ради него рисковые активы, начали их активно сбрасывать», — резюмирует Егоров.

ФБА "Экономика сегодня"

Доллар на мировом рынке, как считает аналитик, находится в зоне сильной глобальной переподанности.

«Отскок доллара от минимумов связан с тем, что участники рынка закрывали так называемые короткие позиции, т.е. покупали американскую валюту и устанавливали ее в портфелях. Это привело к тому, что доллар начал сильно укрепляться, а сырье и другие валюты продолжили падать против «американца», — заключает Егоров.

Рубль оказался в зоне долларовой турбулентности, на которую наложись предвыборные опросы не в пользу президента Трампа.

«Из-за этого растут риски антироссийских санкций, если президентом США будет избран Байден. В целом там не все так однозначно, но сочетание данных факторов привело к перестройке валютного рынка», — констатирует Егоров.

Выборы в США являются значимым фактором

Байден выглядит фаворитом президентской гонки. Он лидирует по общенациональным опросам в США, а по региональным «экзит-полам» выигрывает в большинстве battleground states, т. е. в штатах, где у демократов и республиканцев нет решающего преимущества и где обычно решается судьба выборов. Главным из них остается густонаселенная Флорида.

На выборах в США предварительно проголосовало более 70 млн человек, а шансы Трампа выглядят минимальными. Только в 2016 году он также шел аутсайдером к Клинтон, но победил, однако сегодня ситуация для него хуже.

«Еще есть снижение предложения на российском валютном рынке. В октябре там действовала директива ЦБ РФ о том, что госкомпании должны продавать валюту и держать на счетах только определенный объем средств. Возможно, эта директива перестала действовать, либо российские компании выдержали указанные лимиты», — резюмирует Егоров.

Так на российском рынке снизилось предложение доллара, а сочетание внутренних и внешних факторов привело к снижению курса рубля, нервирующего как хозяйствующих субъектов, так и российское общество.

«В целом то, что происходит, является турбулентностью перед американскими выборами. Никто не понимает, чем все это закончится. Есть сведения, что богатые американские граждане уезжают из демократических штатов — из Нью-Йорка во Флориду, опасаясь сильных гражданских волнений по итогам выборов в США», — заключает Егоров.

Они возможны: наверняка, каждый из кандидатов в случае поражения будет не согласен с итогами выборов.

«Данное напряжение сказывается на валютных курсах доллара и евро против рубля. Волатильность сильная — курс носится туда-сюда, поэтому сегодня настало время спекулянтов», — констатирует Егоров.

Спекулянты «радуются жизни», а серьезные игроки рынка на время турбулентности снижают активность на валютном рынке.