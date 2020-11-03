Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, после которых вы не уснете
Фильмы, после которых вы не уснете До самого утра ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
79.50
$
79.69
93.01
93.29
Прогноз
09.11 – 16.11
$
79.80
93.20
Индексы и котировки Brent
39.84
–1.26 Золото
1897.18
–0.11 РТС
1069.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
03.11
1.1695
–0.0075
19.10
1.1770
30.10
22.10
08.10

Азиатские биржи закрылись ростом на 1,4-2% вслед за США 

Прайм 1 час назад
Азиатские биржи закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись ростом в пределах 2%, рост индексов США поддержал торги в регионе, при этом трейдеры ожидают новости по президентским выборам в Штатах, свидетельствуют данные торговых площадок.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,42%, до 3271,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,43%, до 2255,08 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,96%, до 24939,73 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,88%, до 2343,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,93%, до 6066,4 пункта. Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником.
По итогам торгов понедельника японский Nikkei 225 вырос на 1,39% — до 23295,48 пункта.
Фактором роста для рынков Азии стала динамика американских индексов, которые в понедельник закрылись ростом на 0,4-1,6%. Рынки поддержала внутренняя статистика. Индекс деловой активности в промышленности США в октябре вырос до 59,3% со значения сентября в 55,4%, оказавшись лучше прогнозов аналитиков в 55,8%.
Основное внимание рынков теперь обращено к президентским выборам в США, которые проходят во вторник. В ряде штатов прошло досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Заметный рост показал австралийский S&P/ASX 200, ранее ЦБ страны ожидаемо снизил базовую процентную ставку с 0,25% до 0,1%.
Видео дня. Маткапитал разрешат использовать на сельскую ипотеку
Прайм: последние новости
В Минэнерго оценили возможность падения нефти до десяти долларов за баррель В Минэнерго оценили возможность падения нефти до десяти долларов за баррель Курс доллара упал ниже 80 рублей Курс доллара упал ниже 80 рублей В Кремле рассказали, как импортозамещение влияет на динамику цен в России В Кремле рассказали, как импортозамещение влияет на динамику цен в России
Комментарии
Рынки , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение