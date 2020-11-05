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Золото умеренно дорожает в ожидании итогов выборов президента США 

Прайм 1 час назад
Золото умеренно дорожает
Фото: РИА Новости
Стоимость золота в четверг утром растет, преодолевая отметку в 1900 долларов за унцию, в то время как инвесторы оценивают вероятность победы кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,63%, или на 11,85 доллара, до 1908,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает в то же время на 1,02%, до 24,137 доллара за унцию.
Все внимание рынков приковано к выборам президента США. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. По подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

"Скорее всего, Байден одержит президентскую победу, и это повысило уверенность (на рынках — ред.), поскольку президент от демократов может принять более серьезные меры поддержки", — сказала агентству Рейтер стратег Daily Fx Маргарет Ян (Margaret Yang).

Такая ситуация сейчас положительно сказывается даже на золоте. Эта победа повышает шансы на скорое принятие в США новых монетарных экономических стимулов, а драгметалл может послужить для инвесторов страховкой от вероятной инфляции.
Инвесторы также ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее в четверг. Аналитики прогнозируют сохранение учётной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
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Комментарии
Рынки , Джозеф Байден , ФРС , Reuters
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