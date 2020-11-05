Рубль вернулся на уровни недельной давности 

Рубль продолжает ощутимо расти против доллара и евро, компенсировал большую часть провала конца октября и вернулся на уровни недельной давности.

Растущая вероятность победы Джо Байдена на президентских выборах в США поддерживает аппетит к риску на мировых рынках и слабость американской валюты к большинству мировых валют — развитых и развивающихся экономик. Это задает тон росту рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.54 мск падает на 1,74 рубля до 77,60 рубля, курс евро — на 1,22 рубля, до 91,68 рубля, следует из данных Московской биржи . А ещё ранее в четверг доллар дешевел до 77,53 рубля, а евро — до 91,47 рубля. Это минимумы с 28 октября. В итоге доллар уже потерял около 3,5 рубля от локальных максимумов (начала ноября), а евро — около 2,6 рубля.

РУБЛЬ В РУСЛЕ МИРОВЫХ РЫНОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Российская валюта в четверг продолжает уверенно расти, восстанавливаясь после провала в конце октября — начале ноября, откидывавшего ее на минимумы с марта против доллара и с декабря 2014 года к евро — до 80,95 и 94,14 рубля соответственно.

Несмотря на сохраняющуюся неопределенность с итогами выборов в США, вероятная победа Байдена и отсутствие контроля за сенатом со стороны демократической партии воспринимается инвесторами позитивно, говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Исторически при такой комбинации высшей власти США наблюдается относительная слабость экономики, что гарантирует сохранение сверхмягких монетарных условий (и, соответственно, слабость доллара — ред.)", — добавил он.

И в целом предварительные итоги президентских выборов в США оказывают поддержку стоимости рисковых активов. Высокая вероятность победы Байдена оказывает позитивное влияние на развивающиеся рынки. Инвесторы верят в "нормализацию" внешней политики США и переток капитала на товарные рынки, отмечает Олег Кочетков из "МТС банка"

Так, фьючерс на сорт нефти Brent сегодня стабилизируется выше уровня 41 доллара за баррель, на котором он ранее находился в конце октября.

Кроме активизации спроса на риск, с которым традиционно коррелируют цены на нефть, поддержка "черному золоту" приходит от данных минэнерго США о падении коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 30 октября сразу на 8 миллионов баррелей. При этом ожидался, напротив, рост на 0,9 миллиона. Кроме того, нефтедобыча в стране за отчетный период, по этим данным, составила в среднем 10,5 миллиона баррелей в день, сократившись на 600 тысяч баррелей в сутки.

Основные биржевые индексы Европы и американские фондовые фьючерсы также прибавляют.

На таком благоприятном для рубля фоне игроки рынка проигнорировали сообщения о сокращении объема продаж валюты Центробанком по бюджетному правилу в период с 9 ноября по 4 декабря 2020 года до 50,1 миллиарда рублей, то есть ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 2,5 миллиарда рублей.

"Аэрофлота". Месяцем ранее объем продажи валюты предполагался на уровне 126,9 миллиарда рублей, по 5,8 миллиарда рублей в день. Впрочем, ЦБ добавляет к этой сумме продажи валюты в 4 миллиарда рублей в день из ФНБ в рамках продажи акций Сбербанка

В итоге доллар и евро падают к рублю на 1,3-2,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Ближайшая поддержка у доллара находится на отметке 77,39 рубля, у евро — на 91,11 рубля, оценивает Бабин. Если ситуация на мировых рынках останется благоприятной, эти технические препятствия могут быть преодолены уже в ближайшие дни, полагает он.

"Правда, стоит помнить о том, что в более долгосрочном плане победа Байдена несет для России определенные санкционные риски, так как исторически отношения между нашими странами ухудшались, когда пост президента США занимал представитель демократической партии", — добавил Бабин.

Сегодня же ожидаются торги в диапазоне 77-79 рублей за доллар, оценил Кочетков.

Пока подтверждается тезис о скоротечности и неустойчивости уровней выше 80 рублей за доллар, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". А нефть подтверждает исходный тезис о большей реалистичности и равновесности уровней цен над 40 долларами за баррель, поскольку ОПЕК+ вряд ли допустит их устойчивое снижение ниже этой отметки, добавляет он.