Доллар по 250: экономист дал шокирующий прогноз

Американская национальная валюта может взлететь по отношению к рублю уже в 2021 году, сообщает ИА DEITA.RU. Своим прогнозом с изданием "Фонтанка" о том, что доллар может пробить отметку в 250 рублей, поделился известный биржевой аналитик Степан Демура

При этом, как отметил специалист, отечественная денежная единица будет обваливаться постепенно, достигая значений сначала в 97 и 125, и только затем уже 250.

Преодоление первого рубежа в этом списке Демура пообещал уже к концу текущего года. Кроме этого, по его словам, небывалый рост курса американской валюты будет сопровождаться крахом мировых экономик.

В этой связи, эксперт посоветовал россиянам хранить свои деньги не в рублях, а, например, в том же долларе или в золоте.

Демура является очень опытным аналитиком и в своё время он предсказал наступление мирового финансового кризиса 2008 года и девальвацию рубля 2014.