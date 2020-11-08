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Доллар по 250: экономист дал самый шокирующий прогноз курса рубля 

Deita.ru и ещё 1 2 часа назад
Доллар по 250: экономист дал шокирующий прогноз
Фото: ТАСС
Американская национальная валюта может взлететь по отношению к рублю уже в 2021 году, сообщает ИА DEITA.RU. Своим прогнозом с изданием "Фонтанка" о том, что доллар может пробить отметку в 250 рублей, поделился известный биржевой аналитик Степан Демура.
При этом, как отметил специалист, отечественная денежная единица будет обваливаться постепенно, достигая значений сначала в 97 и 125, и только затем уже 250.
Преодоление первого рубежа в этом списке Демура пообещал уже к концу текущего года. Кроме этого, по его словам, небывалый рост курса американской валюты будет сопровождаться крахом мировых экономик.
В этой связи, эксперт посоветовал россиянам хранить свои деньги не в рублях, а, например, в том же долларе или в золоте.
Демура является очень опытным аналитиком и в своё время он предсказал наступление мирового финансового кризиса 2008 года и девальвацию рубля 2014.
Ранее свои рекомендации о том, почему нужно продавать доллары, дал другой известный российский экономист Михаил Делягин.
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Рынки , Когда следующий кризис , Прогноз эксперта , Степан Демура , Михаил Делягин , Фонтанка.Ру , РИА "Дейта"
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