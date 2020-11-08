Для российского рубля выдалась очередная волатильная неделя. Если в понедельник курс доллара активно рос, а пара доллар-рубль доходила почти до уровня 81, то уже в четверг доллар торговался ниже 77 рублей. Пятницу российская валюта завершила на уровне 77,41 к доллару и 92,01 к евро.

«Причем общая ситуация для рубля на первый взгляд выглядела негативно: на выборах в США Байден лидирует, цены на нефть торгуются в районе 40 долларов, а Минфин резко сократит продажу валюты в ноябре в рамках бюджетного правила. В пользу нашей валюты сыграло снижение рисков на мировых рынках», — комментирует новости курса доллара ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

Эксперт поясняет, что в США, несмотря на политическую неопределенность, рынки акций продемонстрировали лучшую динамику за полгода. Инвесторы решили не ждать итоги выборов, а по факту начали увеличивать аллокации в акциях и на emerging markets. Как следствие, наблюдался активный рост индекса мосбиржи, рост наших облигаций. Все это поддерживало рубль.

«Думаю, что нет оснований ожидать быстрого разворота этого тренда. Скорее всего, на следующей неделе рост на наших рынках продолжится, продолжится и движение рубля в зону 73-75. Реальная цель следующей недели в паре доллар-рубль — уровень 76.5», — дает прогноз курса доллара аналитик QBF.