Доллар начал торги с падения

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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,02%, до 77,35 руб., курс евро вырос на 0,01%, до 91,27 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:06 мск курс доллара уже находился на уровне 77,45 руб. (+0,1%), евро рос до 91,43 руб. (+0,19%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,62% и достигал отметки 3007,16 пункта, а индекс РТС опускался на 1,11%, до 1224,72 пункта.

К 10:10 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 2995,3 пункта (-1,01%). Индекс РТС торговался на отметке 1218,52 пункта (-1,61%).