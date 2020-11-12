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Продолжит ли рубль сильно колебаться 

Российская Газета 1 час назад
Назван курс рубля к концу года
Фото: Reuters
В целом с начала лета курс российской валюты заметно опустился. Если в начале июня доллар стоил около 70 рублей, то осенью он уже приближался к 80 рублям, а в начале ноября пробивал и эту отметку. Курс евро превышает 90 рублей, хотя в начале лета стоил меньше 80 рублей. При этом заметно падавший перед президентскими выборами в США 3 ноября курс рубля после них снова укрепился на волне позитива на мировых рынках и сейчас торгуется около 77 рублей за доллар.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что колебания валютного курса в этом году повышены, но в среднем они сопоставимы с тем, что было, например, в 2018 году. При этом она отмечала, что никакого специального вмешательства в ситуацию со стороны ЦБ не требуется — валютный курс формируется на основе рыночных факторов, отражающих происходящие в мире события.
Новый президент США угрожает доллару девальвацией
Но ситуация с главными факторами, влияющими на рубль, двоякая. Рубль усилил колебания в связи с глобальной переоценкой инвесторами геополитических рисков (наступление политической определенности в США), а также перспектив восстановления экономик после пандемии (появление эффективных вакцин), говорит инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Улучшение риск-аппетитов дало быстрый подъем нефтяных котировок и способствовало повышению спроса на рублевый долг.
Если ситуация с пандемией улучшится, а нефть будет выше 40 долларов, рубль укрепится.
В то же время инвесторы понимают, что ситуация с коронавирусом в моменте остается очень тяжелой, а до массовой вакцинации еще довольно далеко, отмечает Бахтин. По его мнению, это осознание в ближайшей перспективе еще не раз транслируется в коррекцию стоимости рисковых активов вообще и рубля в частности. Кроме того, нельзя исключать активизации санкционных рисков, хотя в целом уровень напряженности геополитического поля после выборов в США ощутимо спал.

"До конца года вероятна стабилизация и улучшение ситуации с пандемией, ОПЕК+ со своей стороны может поддерживать ценовые уровни в нефти выше 40 долларов за баррель. При таких условиях к концу года пара доллар/рубль может находиться в диапазоне 73-75, пара евро/рубль — около 86-88", — прогнозирует аналитик.

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Комментарии 10
Рынки , Александр Бахтин , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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