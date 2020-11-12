Победа Байдена начала менять рынок газа

Партнер российского "Газпрома" по строительству газопровода "Северный поток — 2", немецкая компания Uniper, объявила, что не будет строить новый приемный терминал для сжиженного природного газа (СПГ) на территории Германии. "Газета.Ru" узнала у экспертов, с чем связано такое решение.

После того, как стало ясно, что следующим президентом США станет Джо Байден , компания Uniper объявила о том, что замораживает проект строительства нового терминала для приема СПГ.

В беседе с «Газетой.Ru» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов напомнил, что создание инфраструктуры для регазификации СПГ было своего рода шагом Евросоюза навстречу США, когда Вашингтон и Брюссель пытались урегулировать возникшие торговые споры около двух лет назад.

Дело в том, что самой Германии, как в общем и всему Евросоюзу, поставки американского СПГ нужны «как рыбе зонтик», сказал эксперт. На данный момент суммарные мощности по регазификации этого вида топлива в Европе составляют более 240 млн тонн в год, и даже в пиковый по импорту СПГ 2019-й год они были загружены примерно на 50%.

«Долгие годы средний уровень их загрузки составлял всего порядка 30%. На фоне низких спотовых цен на газ в Европе за последние 2 года интерес к сжиженному природному газу значительно возрос, — объясняет директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. — Так, если в 2018 г. импорт СПГ в Европу составил 54 млн тонн (31% загрузки), то в 2019 году закупки СПГ выросли в 1,6 раз до 89 млн тонн, при этом коэффициент использования инфраструктуры по приемке СПГ увеличился до 51%».

Однако рассчитывать на то, что в ближайшие годы импорт СПГ в страны Евросоюза будет заметно расти не приходится, уверен Александр Фролов из Института национальной энергетики. Эксперт отметил, что в прошлом году рост поставок был вызван рядом специфических причин, главная из которых — неопределенность на фоне разногласий Москвы и Киева по поводу заключения нового транзитного договора.

«Были очень сильны опасения того, что 2020-й год начнется с газового кризиса, потому что Россия и Украина могут не подписать транзитный контракт, — сказал «Газете.Ru» аналитик. — Из-за этого европейские страны усиленно накапливали запасы, и подземные газохранилища были закачаны почти полностью, чего раньше никогда не случалось».

Вдобавок, в тот год часть СПГ пришла с китайского рынка — это случилось после того, как осенью 2018-го года Китай ввел заградительные пошлины на газ, произведенный на территории США — это стало ответом КНР на развязанную Дональдом Трампом торговую войну. Причем это произошло на фоне того, что Китай в том году все-равно нарастил закупки СПГ, но покупал его у других продавцов.

Как раньше не будет

В беседе с «Газетой.Ru» Александр Фролов отметил, что хотя американским производителям СПГ и удалось частично решить проблему с поставками в Китай через Евросоюз, больше такого взрывного роста спроса на топливо в Европе уже не будет.

Дело в том, что в прошлом году параллельно со снижением спроса в азиатском регионе (наряду с Китаем он немного снизился в Японии и Южной Корее), вводились все новые мощности по производству топлива, и это подвело американскую СПГ-индустрию к кризису перепроизводства. Когда на европейских хабах покупатели были готовы платить за СПГ максимум $130-150 (в переводе на тысячу кубометров), он фактически стоил меньше, чем традиционный трубопроводный газ. Но у поставщиков американского СПГ в этой ситуации сломалась вся экономика, отмечает Александр Фролов.

«В США цена складывается из оптовых цен на биржевой площадке Henry Hub плюс потерь при сжижении примерно 15% объема газа, фиксированной платы заводу за сжижение ($70-150), стоимости транспортировки ($36-50) и трат на разжижение в конечном пункте. То есть, поставщику такой газ обходится минимум в $200», — объяснил эксперт.

Это касается только спотовых краткосрочных контрактов, которые очень сильно зависят от ценовых колебаний в текущий момент — они составляют примерно треть от общего рынка СПГ. Но и у продавцов СПГ с длительными контрактами, чьи цены привязаны к нефтяным, тоже возникли проблемы в этом году — когда нефть значительно упала в цене.

В сложившейся ситуации поставщики снова переориентировались на Восток.

«Азиатский рынок почти всегда давал большую цену, чем европейский — это вызвано постоянно растущим спросом и более высокими объемами потребления газа в регионе. Одна только Япония в прошлом году потребила больше СПГ, чем весть Евросоюз», — говорит Александр Фролов.

Рост интереса поставщиков к азиатскому рынку вызван еще и тем, что страны региона сравнительно проще перенесли коронакризис, чем весь остальной мир. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт напомнил, что тот же Китай уже сейчас не просто восстановил закупки, а нарастил их в сравнении с предыдущим годом примерно на 7%. В результате цены на местных торговых площадках снова стали заметно опережать европейские (примерно на $30 за тысячу кубометров), и поставщики переориентировались на экспорт в более выгодный регион.

Слово за Байденом

Александр Фролов считает, что немецкая Uniper правильно поступила, проведя аукцион по бронированию мощностей нового регазификационного терминала, прежде чем вкладываться в его строительство. И увидев, что спроса на его мощности нет, просто отказалась его строить.

Тем не менее, это не значит, что европейская компания в будущем не будет вынуждена вернуться к этому невыгодному проекту. В беседе с «Газетой.Ru» Мария Белова из Vygon Consulting отметила, что хотя европейские покупатели и надеются на то, что в ближайшие год — полтора новый газопровод «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию, есть вероятность, что давление со стороны США на тему диверсификации поставок газа в Европу только усилится.