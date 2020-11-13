Джо Байден еще не зашел в Белый Дом, а аналитики пестрят прогнозами. В основном тревожными для американской валюты. Мол, приход к власти "Спящего Джо" утянет доллар на дно. Если это и так — в этом нет ничего особо удивительного.
Вероятная победа Джо Байдена на выборах снижает геополитические риски, а новый пакет стимулирующих мер для американской экономики может оказаться меньше, чем ожидалось. Вот две истории, которые могут заметно давить на курс доллара в 2021 году.
Вероятно, тренд на падение доллара как мировой валюты продолжится после вступления в должность возможного нового американского лидера, считают аналитики Citi Private Bank, сообщает CNBC. По мнению экспертов банка, избрание представителя Демократической партии обещает стране снижение геополитических рисков.
Слабый доллар — это не так уж и плохо для американской экономики, продолжают аналитики: в этом случае растет конкурентоспособность местного экспорта. Да и в целом, это может стать неким толчком для общего экономического роста. В общем, некоторое ослабление валюты, а оно будет долгим и плавным, пойдет экономике США только на пользу, предполагают заокеанские эксперты.
А еще на курс доллара прямо влияют монетарные планы властей. Есть мнение, что новый антикризисный пакет мер фискального стимулирования будет принят достаточно быстро. Республиканцы из Сената ранее предлагали пакет в пределах одного триллиона долларов. Спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси настаивала на сумме более двух триллионов долларов.
Российские участники рынка говорят, что размер помощи не превысит 1,5 триллионов долларов. И если так и сложится, то это меньше ожиданий рынка, и доллар тогда может заметно сдать позиции. Но безотносительно этого пакета экономику США может поддержать дополнительное монетарное стимулирование ФРС, прежде всего, увеличение объема выкупа активов.
Помимо этого, Джо Байден намерен реализовать программу инфраструктурных расходов с фокусом на "зеленые" технологии. Все это также потребует эмиссии новых долларов.
А еще очень важной будет фигура главы регулятора. Байден, как говорят, ищет кандидатуры для назначения в кабинет министров США, которые удовлетворили бы оба крыла Демократической партии и были бы одобрены республиканским Сенатом. Как пишет издание The American Prospect, в этом случае фаворитом становится кандидатура 74-летней Джанет Йеллен, которая уже занимала этот пост в 2014-2018 годах.
Йеллен, как напоминают аналитики, будучи главой Федрезерва, проводила взвешенную политику, щедро заливая экономику деньгами. За время ее руководства безработица сократилась примерно с 7 до 4 процентов, ВВП вырос почти на 10 процентов, а индекс широкого рынка S&P 500 прибавил почти 50 процентов. Словом, Уолл-Стрит уже в нетерпении.