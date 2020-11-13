Джо Байден еще не зашел в Белый Дом, а аналитики пестрят прогнозами. В основном тревожными для американской валюты. Мол, приход к власти "Спящего Джо" утянет доллар на дно. Если это и так — в этом нет ничего особо удивительного.

Вероятная победа Джо Байдена на выборах снижает геополитические риски, а новый пакет стимулирующих мер для американской экономики может оказаться меньше, чем ожидалось. Вот две истории, которые могут заметно давить на курс доллара в 2021 году.

Вероятно, тренд на падение доллара как мировой валюты продолжится после вступления в должность возможного нового американского лидера, считают аналитики Citi Private Bank, сообщает CNBC. По мнению экспертов банка, избрание представителя Демократической партии обещает стране снижение геополитических рисков.

Слабый доллар — это не так уж и плохо для американской экономики, продолжают аналитики: в этом случае растет конкурентоспособность местного экспорта. Да и в целом, это может стать неким толчком для общего экономического роста. В общем, некоторое ослабление валюты, а оно будет долгим и плавным, пойдет экономике США только на пользу, предполагают заокеанские эксперты.

А еще на курс доллара прямо влияют монетарные планы властей. Есть мнение, что новый антикризисный пакет мер фискального стимулирования будет принят достаточно быстро. Республиканцы из Сената ранее предлагали пакет в пределах одного триллиона долларов. Спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси настаивала на сумме более двух триллионов долларов.

Российские участники рынка говорят, что размер помощи не превысит 1,5 триллионов долларов. И если так и сложится, то это меньше ожиданий рынка, и доллар тогда может заметно сдать позиции. Но безотносительно этого пакета экономику США может поддержать дополнительное монетарное стимулирование ФРС , прежде всего, увеличение объема выкупа активов.

Помимо этого, Джо Байден намерен реализовать программу инфраструктурных расходов с фокусом на "зеленые" технологии. Все это также потребует эмиссии новых долларов.

А еще очень важной будет фигура главы регулятора. Байден, как говорят, ищет кандидатуры для назначения в кабинет министров США, которые удовлетворили бы оба крыла Демократической партии и были бы одобрены республиканским Сенатом. Как пишет издание The American Prospect, в этом случае фаворитом становится кандидатура 74-летней Джанет Йеллен , которая уже занимала этот пост в 2014-2018 годах.

Йеллен, как напоминают аналитики, будучи главой Федрезерва, проводила взвешенную политику, щедро заливая экономику деньгами. За время ее руководства безработица сократилась примерно с 7 до 4 процентов, ВВП вырос почти на 10 процентов, а индекс широкого рынка S&P 500 прибавил почти 50 процентов. Словом, Уолл-Стрит уже в нетерпении.