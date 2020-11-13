Чубайс: эта лошадь «еще не сдохла»

Нефтяная лошадь России "еще не сдохла", но стране придется делать поворот, чтобы не потерять значимую долю ВВП и сохранить свой повышенный потенциал, заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс , выступая на международном корпоративном форуме "Горизонты".

Отвечая на вопрос, когда закончится "каменный век" углеводородов, он сказал: "Это же не какое-то событие, которое — щелкнул, и все, с завтрашнего утра "все, привет, закрыли". Так не будет. Скорее, важно, как это произойдет для России с учетом того, что мы же прекрасно понимаем, что у нас в стране такое ТЭК. ТЭК — это 20% экономики, 40% бюджета и 60% экспорта. Наша зависимость от нее такая титаническая совсем".

"Для нас, для нашей страны, если вы меня спросите, когда это все закончится, как в известной ковбойской поговорке — "если лошадь сдохла, то с нее лучше слезть". Вот сдохла она или еще не сдохла? Она, конечно, еще не сдохла, но мне кажется, что у нас есть внутренняя инерция. Нам кажется, что "да нет, она еще долго будет, ну как же так, столько была, а теперь исчезнет?". Мне кажется, что у нас в целом избыточно оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками. Мне кажется, что здесь придется делать поворот", — указал Чубайс.

Он отметил, что для европейских стран конец эры углеводородов означает конец зависимости от России.