Чубайс: эта лошадь «еще не сдохла»

"Для нас, для нашей страны, если вы меня спросите, когда это все закончится, как в известной ковбойской поговорке — "если лошадь сдохла, то с нее лучше слезть". Вот сдохла она или еще не сдохла? Она, конечно, еще не сдохла, но мне кажется, что у нас есть внутренняя инерция. Нам кажется, что "да нет, она еще долго будет, ну как же так, столько была, а теперь исчезнет?". Мне кажется, что у нас в целом избыточно оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками. Мне кажется, что здесь придется делать поворот", — указал Чубайс.
"А для нас конец углеводородов означает просто потерю колоссальной части экономики. В этом смысле мы должны реагировать острее, сильнее, мы не можем себе позволить потерять 20% ВВП. В этом смысле нам с опережением в каких-то вещах надо двигаться. Не для того, чтобы догнать их, а для того, чтобы сохранить наш повышенный потенциал и создать этот новый технологический класс. Поэтому нам, отвечая на ваш вопрос, нужно действовать жестче, напористее, агрессивнее, активнее, с моей точки зрения", — добавил он.