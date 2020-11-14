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Курс рубля: Эксперты не ждут от курса рубля «резвого» укрепления 

Свободная пресса 30 минут назад
Эксперты отказали рублю в укреплении
Фото: ТАСС
Курс рубля завершил неделю сдержанным снижением. В пятницу рубль остановился на уровне 77,38 за доллар, курс евро незначительно подрос до 91,58.
Как считает ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, после бурного начала ноября на рынки может вернуться настороженное спокойствие.
Предсказан курс рубля к концу года
Однако продолжающаяся пандемия COVID-19 негативно влияет на многие активы, включая нефть, которая пока не может найти повода для устойчивости. МЭА и OПEК ухудшили свои прогнозы спроса на текущий год. Поэтому ждать от нефти позитива для рубля пока рано.

«Кроме того, есть опасения, что Минфин может сократить предложение ОФЗ на своих размещениях, поскольку досрочно выполнил план заимствований в IV квартале. Соответственно, у банков появятся свободные средства, которые они могут направить на покупку валюты. С другой стороны, финансовое ведомство может задуматься о будущем годе и о необходимости создания резерва. Поэтому не прекратит размещать ОФЗ, хотя и ограничит объём предложения и премии», — комментирует эксперт новости курса доллара.

По мнению аналитика «открытие Брокер», внешний фон также способен подарить некоторые неприятные моменты. Не успели завершиться выборы в США, а демократы и республиканцы в Конгрессе вновь начали споры по экономическому пакету. Демократы настаивают на более крупных тратах, а республиканцы не готовы раздувать бюджетный дефицит до критических значений. На фоне этих споров могут вновь снизиться аппетиты к риску на глобальном рынке. Однако через какое-то время пакет всё же будет одобрен и это станет поводом для новой волны укрепления рубля.

«На предстоящей неделе сложно ожидать от российской валюты резвого укрепления, поэтому прогноз более склонен к консолидации в диапазоне 76,8-78,0 за доллар и 90,80-92,0 за евро», — дает прогноз курса доллара и евро Андрей Кочетков.

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Комментарии 2
Рынки , Андрей Кочетков , Международное энергетическое агентство , ОПЕК , Минфин
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