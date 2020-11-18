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Будущее курса доллара связали с появлением вакцины от коронавируса 

ИА Regnum и ещё 2 3 часа назад
Появление вакцины от коронавируса означает скорое восстановление мировой экономики и прекращение мирового кризиса, и в подобных условиях, конечно, доллар снизится в цене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

«Также с восстановлением экономики инвесторы будут обращать все больше внимания на активы других стран, в том числе Китая и России, что также может способствовать многолетнему спаду доллара, как это уже было в 2000-х годах, — пояснила эксперт. — Факторы, влияющие на доллар, по большому счету останутся прежними и в 2021 году. Это прежде всего цены на нефть, геополитическая обстановка в мире, а также вакцина от коронавируса и прекращение мирового кризиса».

При этом Кошелева отметила, что в последние годы все чаще звучат мнения о том, что доллар может утратить свой статус основной мировой валюты.
Вакцина не помогла
«Эксперты ссылаются на то, что резервные валюты периодически должны меняться, это здоровая экономическая ситуация. Кроме того, доллар занял свои позиции в тот момент, когда американская экономика была на самом подъеме, сейчас ситуация изменилась, и коронакризис не способствует ее улучшению. Ситуацию отказа от доллара как резервной валюты действительно нельзя исключать, но вряд ли это произойдет в 2021 году», — добавила Кошелева.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова заявила, что появление все новых и новых вакцин от коронавируса не будет оказывать большого влияния на курс доллара.
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Комментарии 6
Рынки , Видео , Светлана Солянникова , Финансовый университет , ИА REGNUM
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