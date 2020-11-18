Появление вакцины от коронавируса означает скорое восстановление мировой экономики и прекращение мирового кризиса, и в подобных условиях, конечно, доллар снизится в цене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

«Также с восстановлением экономики инвесторы будут обращать все больше внимания на активы других стран, в том числе Китая и России, что также может способствовать многолетнему спаду доллара, как это уже было в 2000-х годах, — пояснила эксперт. — Факторы, влияющие на доллар, по большому счету останутся прежними и в 2021 году. Это прежде всего цены на нефть, геополитическая обстановка в мире, а также вакцина от коронавируса и прекращение мирового кризиса».

При этом Кошелева отметила, что в последние годы все чаще звучат мнения о том, что доллар может утратить свой статус основной мировой валюты.

«Эксперты ссылаются на то, что резервные валюты периодически должны меняться, это здоровая экономическая ситуация. Кроме того, доллар занял свои позиции в тот момент, когда американская экономика была на самом подъеме, сейчас ситуация изменилась, и коронакризис не способствует ее улучшению. Ситуацию отказа от доллара как резервной валюты действительно нельзя исключать, но вряд ли это произойдет в 2021 году», — добавила Кошелева.