Названы причины падения доллара

Тенденция снижения курса доллара США на 20% в 2021 году относительно остальных валют может проявиться по трем причинам, рассказал ФБА «Экономика сегодня» независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов

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Аналитики компании Citigroup в своем докладе предположили, что курс доллара Соединенных Штатов Америки может снизиться на 20% в следующем году . В выдержке из документа, которую в своей публикации приводит агентство Bloomberg, уточняется, что распространение вакцин в мире «будет означать, что имеются признаки рынка с тенденцией к снижению», из-за чего курс американской валюты «будет меняться таким же образом, как с начала середины 2000-х годов», когда доллар заметно упал в цене.

С момента вступления Китая во Всемирную торговую организацию курс доллара совершал затяжное падение в течение нескольких лет, спровоцировав глобализацию и рост объемов мировой торговли.

«Прогноз несколько завышен, но реален. Тенденция снижения курса доллара относительно остальных валют может проявиться по трем причинам. Первой из них станет начало вакцинации населения стран, что приведет к снижению локдауна, открытию экономик и их подъему. Начнется автоматический уход от защитных активов в виде американских ценных бумаг в более рискованные активы развивающихся стран, в том числе и Российской Федерации.

В связи с этим упадет спрос на доллары и повысится на валюту других стран. курс американской валюты ослабнет по отношению к рублю, британскому фунту, швейцарскому франку и других», - прокомментировал эксперт Александр Трифонов.

Политика финансовых властей США

Bloomberg делает вывод, что реализация вакцин в мире ускорит восстановление мировой экономики, а также ее возвращение к росту, что, как рассчитывают аналитики, приведет к снижению интереса инвесторов к валютам, считающимся надежными в кризисные периоды, то есть к иене и доллару.

В американской компании Citigroup считают, что мягкая политика Федеральной резервной системы Соединенных Штатов и нормализация ситуации в глобальной экономике ускорят темпы роста ВВП в других странах на фоне стагнации в США. Такой сценарий ослабит аппетит инвесторов к американским активам, но усилит к международным.

«Сейчас в Америке заявлено о политике количественного смягчения, которую проводят ради поддержки экономики. Федеральная резервная система намерена скупать казначейские облигации и шире предоставлять кредиты банкам.

По предложению Дональда Трампа объемы могут достигнуть до $1-2 трлн. Параллельно подобное обсуждал демократ Джо Байден , сообщивший о смягчении до $3-4 млрд. независимо от лидера смягчение произойдёт, долларов станет больше, курс упадет», - добавил собеседник агентства.

Вакцина как рычаг давления на доллар

Вашингтон в общей сложности потратил уже $12 млрд на разработку вакцины. В работу британской-шведской фармацевтической компании AstraZeneca инвестировано $1,2 млрд. Организация работает над препаратом совместно с несколькими учеными из Оксфордского университета в Великобритании.

Также американские власти направили $456 млн корпорации Johnson & Johnson . Над вакциной в Соединенных Штатах работают организации Merck и Prizer и вложили денежные средства в размере $486 млн в местную биотехнологическую компанию Moderna.

Препарат последней, как предположили авторы британской газеты The Guardian, по ряду причин на первых этапах будет поступать только на американский рынок и по весьма высокой стоимости. При этом для небогатых стран она может оказаться не доступной.

«В последний год происходило ослабление доллара относительно евро. Произошло все из-за политики Федеральной резервной системы США, которая специально опустила курс иностранной валюты на фоне отрицательного платежного баланса страны. То есть экспорт из США был ниже импорта, а экономика несла потери. Американские финансовые власти таким образом намеревались удешевить товары и создать торговый баланс», - отметил эксперт.

Рынки во всем мире реагируют на сообщения об испытаниях той или иной вакцины. Так 9 ноября текущего года Pfizer и BioNTech объявили о том, что их препарата эффективен на 90%. Тогда же доллар упал к рублю на 1,45%. Позднее после публикации результатов тестов вакцины от Moderna американская валюта снизилась на 1,3% и достигла показателя в 76,4 рубля за доллар.

Американские горки для доллара

Ранее главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдалл предсказал, что доллар может упасть на 36% по отношению к евро в течение следующего года.

Напомним, что в 2020 году американская валюта, по сравнению с корзиной основных валют, упала на 11% от своего пика. Тогда же ставки хедж-фондов против доллара достигли самого высокого уровня за десять лет, свыше трети фондов заявили, что в текущем полугодии наибольшей популярностью среди их клиентов пользовался шорт на доллар.

В 2021 году, уверен Александр Трифонов, произойдет новое ослабление американской валюты, но не на 36%, а на 20%.