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Биткоин дорожает на 3% 

Прайм 1 час назад
Биткоин дорожает
Фото: РИА Новости
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — во вторник растет на 3%, приближаясь к отметке в 17 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.53 мск на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растёт в цене на 3,08%, до 16 735 долларов.
В последний раз отметку 17 тысяч долларов биткоин преодолевал 7 января 2018 года.

"Историческая монета продолжает покорять максимумы, которых рынок не видел с 2018 года. Так, его рост за сутки составил более 3%", — отметил РИА Новости директор Binance в России Глеб Костарев.

"Биткоин уже не так сильно реагирует на политические изменения в мире, но очень чувствителен к экономическим колебаниям. Ситуация на фондовых рынках, где наблюдается снижение доходности по облигациям, работает в пользу биткоина, укрепляя его статус защитного актива", — добавил он.
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