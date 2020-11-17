Еще одна вакцина поддержала рынки

Тон на рынках задала вчера сначала сильная статистика по промпроизводству в КНР, отразившая вместе с недавними данными по внешней торговле восстановление мирового спроса. Затем на первый план снова вышла тема вакцины от коронавируса. На прошлой неделе значительный рост котировок и ротацию между активами обеспечило заявление об успехах в испытаниях вакцины, сделанное компанией Pfizer
. Вчера же об успешных испытаниях сообщила компания Moderna, добавив оптимизма инвесторам. К тому же стало известно, что команда избранного президента США Джо Байдена
не видит смысла в объявлении в стране локдауна.
Основные фондовые рынки выросли, продолжилось перекладывание из активов, которые во время пандемии считались защитными, в акции, относящиеся к отраслям, наиболее пострадавшим от коронавируса. Доходности 10-летних UST после кратковременного роста до 0,92% консолидировались у отметки 0,91%. Курс доллара, колебавшийся в течение дня, к вечеру вновь ослаб к основным валютам.
Тем не менее ситуация с коронавирусом остается серьезной, вакцина пока отражается только на ожиданиях, ее влияние на реальное положение дел можно будет увидеть не слишком скоро. А пока ежедневный прирост заболевших в США и ряде европейских стран остается высоким, поэтому настроения бизнесагентов ухудшаются. Так, индекс Empire Manufacturing, отражающий общие экономические условия в штате Нью-Йорк, в ноябре снизился до 6,3 пункта с 10,5 в октябре, хотя ожидался его рост до 13,5.
Поэтому вопрос о дополнительной поддержке экономики остается актуальным. Вчера главный экономист ЕЦБ
Филип Лейн заявил, что банк на ближайшем заседании обеспечит достаточный объем финансовых стимулов, чтобы правительства, компании и домохозяйства имели доступ к дешевым кредитным ресурсам во время кризиса.
Нефтяные котировки вчера выросли благодаря китайской статистике, известию о новой вакцине, а также на фоне сообщений Bloomberg со встречи технического комитета ОПЕК+: по данным агентства, альянс может воздержаться от увеличения добычи в январе 2021 г.