Еще одна вакцина поддержала рынки

Основные фондовые рынки выросли, продолжилось перекладывание из активов, которые во время пандемии считались защитными, в акции, относящиеся к отраслям, наиболее пострадавшим от коронавируса. Доходности 10-летних UST после кратковременного роста до 0,92% консолидировались у отметки 0,91%. Курс доллара, колебавшийся в течение дня, к вечеру вновь ослаб к основным валютам.

Тем не менее ситуация с коронавирусом остается серьезной, вакцина пока отражается только на ожиданиях, ее влияние на реальное положение дел можно будет увидеть не слишком скоро. А пока ежедневный прирост заболевших в США и ряде европейских стран остается высоким, поэтому настроения бизнесагентов ухудшаются. Так, индекс Empire Manufacturing, отражающий общие экономические условия в штате Нью-Йорк, в ноябре снизился до 6,3 пункта с 10,5 в октябре, хотя ожидался его рост до 13,5.