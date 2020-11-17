Состояние основателя компании по производству электромобилей Tesla Илона Маска увеличивается во вторник в течение торгов на 9,6 миллиарда долларов на фоне взлета стоимости акций компании на 9% к вчерашнему закрытию, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.

По состоянию на 18.07 мск акции Tesla дорожали на 9,02%, до 444,47 доллара за акцию. Илон Маск по-прежнему занимает пятую строчку рейтинга Forbes Real-Time с состоянием в 100,3 миллиарда долларов.

Бумаги компании взлетели в стоимости после сообщения о том, что в декабре Tesla войдет в индекс широкого рынка S&P 500. Tesla станет одним из крупнейших по объему включением в индекс S&P 500 за последнее десятилетие.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними.

Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.